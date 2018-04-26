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Политика
26.04.2018
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Полетят ли головы министров после поручения Лукашенко провести их переаттестацию?

Кто из чиновников может не пройти проверку?

В послании народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что Совету Министров нужно провести переаттестацию всех руководителей. В какой форме может быть проведена эта процедура и чем она закончится для чиновников?

Экс-министр труда Александр Соснов затрудняется сказать, в какой форме может быть проведена переаттестация. В период его работы в правительстве подобной практики не было.

– Думаю, это, прежде всего, запугивание подчиненных и одновременно попытка набрать очки в глазах электората, недовольного своим экономическим положением, – отмечает он.

Вместе с тем, он допускает, что переаттестация состоится и приведет к отставкам некоторых руководителей, так как решение об этом полностью зависит от воли одного человека в стране. Но жесткая процедура аттестации может проводиться выборочно.

– Человек, делающий карьеру во власти, проходит массу ступенек. Чиновника могут лет двадцать проверять на деле и на соответствие критериям, пока он из специалиста не дорастет до начальника управления. Как он может не соответствовать? Ну а если кто-то перелетел сразу через десять ступенек, значит, это чей-то протеже, его тем более не тронут, – говорит экс-министра труда.

Продолжение комментария, а также мнение другого эксперта читайте здесь

 
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