Кардашьян разделась, чтобы торговать своим телом

Хотите духи с большой попой? Их есть у Ким Кардашьян.

Звезда реалити-шоу выпускает именной аромат. Ради создания флакона, который по замыслу будет полностью повторять фигуру Кардашьян, 37-летняя «парфюмерша» разделась и обмазалась глиной – чтобы сделать слепок своего тела. Ну и сразу начала пиар-кампанию по продвижению духов, выложив откровенные фото в инстаграм.

Вид сзади Кардашьян пока в рамках этой фотосессии не продемонстрировала. Но как выглядит её «пятая точка» и так хорошо известно.

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали новые фото Кардашьян. Ответом им стали миллионы лайков в аккаунте звезды под этими кадрами.

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