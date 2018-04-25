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25.04.2018
TUT.BY
Пришли за еще одним высоким чиновником на Гомельщине

На прошлой неделе с сайта исполкома Гомельской области исчезла фамилия председателя комитета экономики Эльвиры Карницкой. «Ушла на пенсию», — уверяли в облисполкоме.

Однако, по данным Следственного комитета, увольнение чиновницы связано не только с ее действительно пенсионным возрастом.

— Эльвира Карницкая официально ушла по соглашению сторон, — неделю назад сообщили TUT.BY в облисполкоме. — Не надо искать никакого подтекста, ей 61 год, и она хотела уйти еще в прошлом году, однако губернатор просил ее остаться.

Карницкая считалась одним из старожилов в администрации Гомельской области.

Однако вечером 25 апреля появилась иная информация о причинах исчезновения чиновницы: в СК рассказали о расследовании коррупционного уголовного дела в отношении Карницкой.

— Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома и иных граждан по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Противоправные действия выявлены сотрудниками 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства совершения коррупционного преступления, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

По информации TUT.BY, Эльвира Карницкая задержана.

С сайта облисполкома также пропала информация о начальнике управления энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций. Ранее эту должность занимал Максим Попов. О его судьбе пока ничего не известно.

Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района

 
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