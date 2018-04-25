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25.04.2018
Петр Гайдук
У белорусов появился неожиданный повод для гордости – он связан с взятками

Внезапный тренд, который наметился в стране.

Еще с 90-х годов, когда в Беларуси бущевала гиперинфляция, граждане прочно усвоили, что деньги нужно хранить в валюте. Их правоту подтвердили три девальвации белорусского рубля конца нулевых и начала 2010-х. Долгое время после них доллары и евро использовались не только для хранения сбережний, но и в качестве подарков. Ну и, естественно, взяток.

Вот примеры последних лет.

2015 год. Задержание за взятки сотрудников Ошмянской таможни. Деньги давали в долларах.

2016 год. Задержана за взятки глава Фонда социальной защиты населения. Брала долларами.

2017 год. Выявлена коррупционная схема в агропромышленном комплексе. Взятки – в евро.

Но что мы видим в 2018-м? На днях милиция задержала одного из заместителей гендиректора ОАО «Белшина». Мужчина получил взятку в размере 30 тысяч белорусских рублей.

Да-да, огромная взятка была в белорусских рублях!

Кажется, никогда еще отечественная валюта не пользовалась таким авторитетом среди всех слоев населения.

 
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