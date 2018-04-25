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Спорт
25.04.2018
Салiдарнасць
Кутузов удивил болельщиков заявлением «в Италию пришли наши 90-е»

Известный в прошлом белорусский футболист Виталий Кутузов сообщил, что его финансовое положение хуже, чем у бывших жен.

Виталий Кутузов с третьей супругой Анастасией

— Переезд спортсмена — одна история. А эмиграция — совсем другая. Ради чего белорусу стоит уезжать в Италию? – поинтересовались у него журналисты sport.tut.by.

— Главная цель переезда — это заработок. Любому человеку нужно кормить семью, детей и ставить это в приоритет. Футболист в Италии однозначно зарабатывает больше, чем в Беларуси. В других сферах все нужно анализировать. Сегодня Италию не назовешь сказкой. Мир сложный, и везде жить непросто.

В Италию пришли наши 90-е, только в более легкой форме. Белорусы привыкли жить скромно, кое-как выживать. Например, моя мама пенсионерка, которой уже 70 лет, до сих пор высаживает огород, что-то там выращивает. Итальянцы только теперь сталкиваются с подобной реальностью — так что неизвестно, кому сложнее — им или нам.

— В 2016 году вы получали около 300 долларов. В Италии можно прожить на эти деньги?

— Я живу очень скромно. В течение футбольной карьеры подготовил себе подушку безопасности, так что не буду лукавить, что живу лишь на 300 долларов. Но у меня никогда не было больших денег, миллионов. Зато было два сложных развода. Мое финансовое положение в этот период времени, наверное, хуже, чем у моих бывших жен.

Добавим, что два года назад Виталий Кутузов рассказывал, что при визитах в Минск живет в гостинице, т.к. оставил две квартиры бывшим женам. Недавно в Италии он женился в третий раз – на россиянке.

Виталий Кутузов: «Два неудачных брака помешали моей карьере»

Не все болельщики прониклись словами футболиста о плохой жизни в Италии.

– Согласен жить в Италии 90-х, чем в Беларуси 2020-х! Махнёмся квартирками? – предлагают Кутузову на форумах.

 
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