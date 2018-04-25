.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Кутузов удивил болельщиков заявлением «в Италию пришли наши 90-е»
«А ты чего выбиваешься из среднебелорусского трэнда?» Карикатура
Мининформ назвал три варианта авторизации комментаторов на сайтах
Пожар на БелАЭС – слухи?
13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз. Фотофакт
Леденящая кровь история: изобретатель-психопат сел за убийство шведской журналистки
Между Конго и Руандой: в рейтинге свободы прессы Беларусь снова хуже соседей
Наступныя новыя вуліцы Мінска назавуць у гонар Быкава і Бураўкіна
Дождливо и ветрено. Какой будет погода до конца недели
Столичные власти сказали, какие зарплаты будут у минчан к концу 2018 года
На выходе — конвой. Приговоры по делу о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате
Что отличает политика от бюрократа. Очень простое объяснение
Бизнес выступил против новой редакции лжепредпринимательского указа
Мумию шаха, на месте мавзолея которой поставили туалет, достали из-под земли
Почему спокойные действия полицейского в Торонто поражают
Голевая феерия: в Лиге чемпионов сыгран самый результативный полуфинал за 23 года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
За что белорусского тренера Гончаренко в России назвали гением
Романчук: «Обманщиков – министров и чиновников менять будем, Александр Григорьевич?»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Литовские фермеры жалуются, что не могут найти доярку за 1000 евро
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Почобут: «У нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване»
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына
Генерал СМЕРШ, не любивший Путина
Что стало причиной кровавой 4-летней войны среди шимпанзе: «Это все было ужасно»
Очередной день сурка, или Завтра у моего телевизора выходной
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян
Белорусы пьют за армян
Как в моду ворвался азиатский fusion-стиль в интерьерах, утопающих в «зелени»
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
25.04.2018
Салiдарнасць
Мининформ назвал три варианта авторизации комментаторов на сайтах

Информация об этом размещена на сайте министерства.

Напомним, положение об авторизации комментаторов на сайтах содержится в новом законе «О СМИ», который Палата представителей приняла в первом чтении.

– Порядок идентификации пользователей будет определяться постановлением правительства, поэтому о конкретике пока говорить рано, – говорится в сообщении Министерства информации.

– Возможно идентификация пользователей будет реализована владельцем интернет-ресурса посредством введения телефонной SMS идентификации – процедуры, при которой владелец интернет-ресурса осуществляет отправку SMS сообщения со специальным кодом на мобильный телефон пользователя. Идентификация может быть осуществлена и через какой-то иной определенный канал коммуникации в виде адреса электронной почты, аккаунта пользователя в социальной сети.

Класковский: «Более неудачного момента, чтобы принять поправки в закон о СМИ, депутаты придумать не могли»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:3)
Главное
Жители какой страны больше всех работают, а какой зарабатывают? И где там белорусы
Байнет: «Пока старая потрепанная колода правит, ничего не изменится»
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Вот это отфотошопили! Лукашенко в прямом эфире и на фото пресс-службы во время послания — сравните
Шутка дня в Рунете: Роскомнадзор, с тебя 500 баксов, ха–ха!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY