Мининформ назвал три варианта авторизации комментаторов на сайтах

Информация об этом размещена на сайте министерства.

Напомним, положение об авторизации комментаторов на сайтах содержится в новом законе «О СМИ», который Палата представителей приняла в первом чтении.

– Порядок идентификации пользователей будет определяться постановлением правительства, поэтому о конкретике пока говорить рано, – говорится в сообщении Министерства информации.

– Возможно идентификация пользователей будет реализована владельцем интернет-ресурса посредством введения телефонной SMS идентификации – процедуры, при которой владелец интернет-ресурса осуществляет отправку SMS сообщения со специальным кодом на мобильный телефон пользователя. Идентификация может быть осуществлена и через какой-то иной определенный канал коммуникации в виде адреса электронной почты, аккаунта пользователя в социальной сети.

Класковский: «Более неудачного момента, чтобы принять поправки в закон о СМИ, депутаты придумать не могли»