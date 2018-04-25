Пожар на БелАЭС – слухи?

Антиядерный активист Николай Уласевич рассказал БелаПАН, что 17 февраля в системе аварийной защиты реактора на строящейся АЭС в Островце было крупное возгорание. БелАЭС и МЧС опровергают факт пожара.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий рассказал TUT.BY:

— Пожара не было. В тот день было короткое замыкание силового кабеля, ведущего к башенному крану, без последующего горения.

Николай Уласевич сообщил БелаПАН, что возгорание, по словам очевидцев, возникло в электрощитовой во время испытательного запуска оборудования системы аварийной защиты реактора. Щитовая с дорогостоящим оборудованием полностью выгорела, огонь также повредил множество электрических кабелей. После происшествия электрощитовую отремонтировали и оснастили новым оборудованием, однако, по имеющимся сведениям, последствия возгорания устраняют до сих пор.

Сайт Белорусской АЭС сообщил, что информация о «большом пожаре» с повреждением значительного количества дорогостоящего оборудования не соответствует действительности.

– 17 февраля в 13:20 произошло короткое замыкание на временном силовом кабеле, обеспечивающем электроснабжение башенного крана и проложенном на наружной бетонной стене одного из строящихся зданий, — уточняют на БелАЭС. — В результате короткого замыкания произошло повреждение изоляции указанного кабеля без последующего горения. Данное происшествие было расследовано генеральным подрядчиком и заказчиком с участием МЧС в установленном порядке. Никаких работ по испытательному запуску оборудования аварийной системы защиты реактора не проводилось. Системы безопасности энергоблока в настоящий период находятся в стадии монтажа.

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