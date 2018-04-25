«Может все же сдохла?» Наша модель всего в двух примерах

…И можно о ее эффективности больше ничего не говорить.

Белорусские власти ведут себя, как жена-иждивенка, которая на вопрос мужа, почему истратила на ерунду все его деньги, предлагает ее похвалить за то, что сегодня уложилась в меньшую сумму.

Именно такие ассоциации возникают, когда читаешь отчеты по итогам работы белорусских предприятий.

В частности, сообщается, что выручка ОАО «Белшина» в 2017 году выросла на 10,2%, до 740 млн рублей.

Но подождите радоваться. Есть там еще одно уточнение: чистый убыток предприятия в 2017 году увеличился в 65 раз (!) и составил 274,17 млн рублей. Причиной тому называются убытки от курсовых разниц.

Были у предприятия также долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы на 357,8 млн рублей и 264,5 млн. соответственно. В общем, все, что говорит о невероятном «успехе» «Белшины» и эффективности работы белорусских властей по выводу предприятия из кризиса.

И ведь куда ни ткни — сплошные иждивенцы бюджета, погрязшие в убытках.

Недавно еще один промышленный гигант «МАЗ» опубликовал свой годовой отчет. Согласно ему, чистый убыток предприятия по итогам 2017 года составил 41,1 млн рублей. Естественно, там не забыли добавить, что нынешний убыток вдвое ниже убытка 2016-го. Ну, просто невероятный успех! Очередное чудо белорусской экономики!

Беларусь втягивают в очередную авантюру

И так уже больше 20 лет. Но ведь что удивительно, власти упорно не оставляют попыток накачать убыточные предприятия бюджетными деньгами. Так, в 2017-м вице-премьер Владимир Семашко заявил о планах вложить в развитие МАЗа $ 500 млн.

У индейцев Дакоты есть такая мудрость, которая популярна в бизнес-среде: «Если лошадь сдохла – слезь с нее». Но, похоже, у белорусских властей на этот счет свои представления.

И неизвестно, сколько еще должно сдохнуть лошадей, чтобы нынешние скотоводы наконец поняли, что ничего не смыслят в их разведении и наконец перестали вбухивать народные средства в оживление трупов. Потому что эти танцы наших шаманов в итоге очень дорого обходятся белорусам.