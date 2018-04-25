13 грузовиков встали под мостом, чтобы помешать мужчине спрыгнуть вниз. Фотофакт

Полиция американского штата Мичиган и дальнобойщики спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с моста недалеко от Детройта.

Во время спасательной операции под мостом выстроились 13 грузовиков, чтобы сократить высоту падения человека, сообщает CNN в среду, 25 апреля

Полиция перекрыла мост в обоих направлениях после того, как получила информацию о потенциальном самоубийце в Хантингтон-Вудсе. На помощь пригласили водителей грузовиков, которые нередко участвуют в таких операциях. Если бы человек упал, то приземлился на крышу одной из фур, пролетев полтора метра. В то же время, если бы грузовики не стояли под мостом, мужчина мог упасть с высоты более четырех метров.

Прибывшие на место полицейские начали переговоры с мужчиной, который собирался прыгнуть с моста. Спустя три часа человек спустился на землю, после чего его отправили в местную больницу, где сейчас оказывают необходимую помощь, рассказал представитель полиции штата Мичиган лейтенант Майк Шоу. «Мы сделали это. Мы смогли убедить его, что это неправильно», — отметил он.

Представитель полиции подчеркнул, что фотография 13 грузовиков, стоящих под мостом, должна продемонстрировать не то, что сделали полицейские или дальнобойщики. «Мы хотим, чтобы это была история о том, как человек изменил свое мнение», — считает лейтенант Майк Шоу. Он призвал всех, кто думает о самоубийстве, обращаться за помощью к специалистам или полицейским.