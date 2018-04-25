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25.04.2018
Газета.Ru
Леденящая кровь история: изобретатель-психопат сел за убийство шведской журналистки

Изобретатель подводной лодки «Наутилус» Петер Мадсен приговорен к пожизненному сроку по обвинению в убийстве Ким Валль и неподобающем обращении с ее останками.

Предприниматель Петер Мадсен в мае 2017 года и его подводная лодка UC3 Nautilus в марте 2018 года

Городской суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Сам обвиняемый утверждал, что Валль погибла в результате несчастного случая. Однако судья заявила, что Мадсен не предоставил никакого «заслуживающего доверия» объяснения тому, что произошло.

Леденящая кровь история, которая наверняка в будущем ляжет в основу не одного сценария мрачного скандинавского детектива, началась 10 августа прошлого года. 30-летняя Валль несколько месяцев до этого добивалась интервью с Мадсеном. Накануне ее отъезда с бойфрендом, датским дизайнером Оле Стоббе, в Пекин Мадсен, наконец, согласился на встречу.

Вечером 10 августа Валль позвонила возлюбленному и сообщила, что собирается прокатиться на подводной лодке Мадсена «Наутилус», пригласив присоединиться к ним. Стоббе было неловко уходить от гостей с их прощальной вечеринки, поэтому он отказался. Последний раз он видел Ким машущей ему с уходящего в море судна.

На следующий день спасатели подобрали Мадсена с тонущего «Наутилуса». Журналистки на борту не оказалось. Изобретатель сначала сказал, что высадил ее на берег после конца интервью, и о ее нахождении он больше ничего не знает. Однако спустя несколько дней спасатели обнаружили тело Валль без головы, рук и ног в территориальных водах Дании, а позже — два пакета, в которых находились конечности журналистки и ее личные вещи.

Мадсен начал менять показания с поразительной скоростью. После обнаружения останков журналистки он сначала сказал, что девушка погибла в результате несчастного случая: якобы он не смог удержать крышку 70-килограммового люка, и она упала ей на голову. После этого изобретатель, пребывая в состоянии шока, решил избавиться от тела.

Третьей версией событий, со слов Мадсена, стало внезапное падение давления в подводной лодке, что привело к выделению угарного газа. Изобретатель утверждал, что в этот момент находился на палубе, поэтому не пострадал. Он якобы долго пытался открыть намертво прилипший люк, а когда ему это удалось, то осознал, что журналистка уже умерла. Впав из-за воздействия газа в психотическое состояние, Мадсен решил избавиться от тела, сперва несколько раз проткнув его отверткой, «чтобы там не скопились газы». Впрочем, потом он начал утверждать, что расчленил ее тело, потому что не смог бы целиком вытащить его из подводной лодки.

Отметим, что судмедэксперты не увидели ни травму на черепе Валль (что говорило бы в пользу версии с упавшим люком), ни следов угарного газа на ее теле или на подлодке, ни свидетельств термического воздействия — если на лодке были проблемы с давлением, то камера за 10 минут нагрелась бы до 150 градусов.

Впрочем, сторона защиты подчеркнула, что проводившие экспертизу специалисты не разбираются в особенностях самодельных лодок. Кроме того, один из коллег Мадсена говорил, что тот упоминал в разговоре проблемы с давлением на судне.

По версии обвинения, Мадсен заранее планировал убийство Валль, для чего заблаговременно принес на субмарину пилу, отвертку и пластиковые ремешки, позже обнаруженные в мешке с одеждой журналистки. Девушку он, как утверждает следствие, сначала связал, а потом либо задушил, либо перерезал ей горло, попутно нанеся более десятка ранений отверткой.

Сам Мадсен утверждает, что ремешки и отвертка были нужны ему для ремонтных работ, а с помощью пилы он собирался сделать деревянные полки на «Наутилусе» (последнее подтверждается также одним из свидетелей на суде).

После гибели Валль Мадсен отправил жене сообщение, собираясь, как он заявлял позже, покончить с собой: «В путешествии на «Наутилусе». Чувствую себя хорошо. Плыву в свете луны по заливу. Не погружаюсь. Обними и поцелуй кошек». Однако потом он передумал сводить счеты с жизнью. За время, что он находился под следствием, с Мадсеном заочно развелась жена: изобретатель говорит, что это произошло по экономическим причинам. Также она отказалась свидетельствовать в суде, ссылаясь на состояние здоровья.

До того, как договориться с Валль о встрече, Мадсен в разное время приглашал как минимум трех женщин прокатиться с ним на «Наутилусе». Все они отказались, сочтя предложение странным и подозрительным. Также он переписывался с двумя женщинами на предмет съемок снафф-видео (ролик бы заканчивался реальной смертью персонажа) на подлодке, однако они заверили суд, что восприняли переписку как шутку и не чувствовали угрозы своим жизням.

Во время обысков в офисе Мадсена были найдены видеозаписи с пытками и убийствами женщин, следователи обнаружили, что за несколько дней до встречи с Валль изобретатель смотрел видео, где женщине перерезают горло, а также искал в интернете, как обезглавить девушку.

Сам Мадсен утверждает, что видео на жестком диске и история поиска не его — компьютер находился в общем доступе, на кино об обезглавливании он наткнулся случайно, когда искал фильм ужасов. Что касается ранее просмотренных им фильмов схожей тематики, то на суде Мадсен признался, что смотрел их не для удовлетворения сексуальных фантазий, а «чтобы плакать и испытывать чувства».

Во время заседания прокурор зачитал результаты психиатрической экспертизы, в которых Мадсен описан как «умный человек с психопатическими наклонностями», «крайне ненадежный» и «патологический лжец».

Сторона обвинения настаивает на том, что изобретателю неведомо сострадание или чувство вины. «Мертвое тело не заслуживает какого-то особенного уважения», — заявил Мадсен психологам, когда его спросили о судьбе останков Валль.

Коллега Мадсена рассказывал на суде, что изобретатель фантазировал о совершении «идеального преступления», правда, коллега думал, что речь идет об ограблении. Другим свидетелям Мадсен говорил, что заливы возле Копенгагена хорошо подходят, чтобы прятать там тело.

Мадсен родился в 1971 году в небольшом городке к югу от Копенгагена. 47-летний изобретатель построил три подводные лодки, включая «Наутилус», созданный в 2008 году. Вместе с другом и бывшим работником NASA Кристианом фон Бенгтсоном он основал компанию Copenhagen Suborbitals, целью которой было строительство и запуск космической ракеты, управляемой человеком. В 2014 году он покинул компанию, поссорившись с Бенгтсоном, и основал инженерную фирму RML Spacelab ApS.

Ким Валль родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она освещала события в Северной Корее, южном регионе Тихого океана, Уганде, Гаити и Кубе писала для New York Times, Guardian, Vice и South China Morning Post. Материал о Мадсене она должна была сделать для журнала Wired.

 
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