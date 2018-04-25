Байнет: «Пока старая потрепанная колода правит, ничего не изменится»

Белорусы не оценили радостные отчеты о своих заработках.

Несколько дней подряд власти пытаются подбодрить белорусов рассказами о высоких зарплатах в будущем и теперь. Так, согласно данным Белстата, в марте граждане в среднем получили по 926,8 рубля, что оказалось больше, чем в предыдущем месяце, а зампредседателя Мингорисполкома Александр Крепак и вовсе пообещал минчанам к концу года 1420 рублей.

Чтобы показать, как отличаются зарплаты белорусов, TUT.BY опубликовал данные по зарплатам разных специалистов. Ожидаемо самыми высокооплачиваемыми оказались программисты — почти 5100 рублей, причем, если верить данным, их заработки за месяц увеличились на 1490 рублей. А вот парикмахеры все по тем же данным зарабатывали в 11 раз меньше.

Казалось бы, такая разница в зарплатах должна была вызвать зависть к «богатеньким» программистам. Однако не все белорусы в едином порыве обрушили на них свой социальный гнев. «Это не программисты много зарабатывают — это все остальные очень мало, увы», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Есть пару знакомых, которые числятся на предприятии как программисты, так у них зарплата рублей на сто больше, чем у парикмахера».

«Что за бред про рост средней з/п у айтишников за один месяц на 760 баксов?! В процентах это около 40% рост. Возможно, на рынок вышла компания с з/п гораздо выше среднего, что и подняло температуру по больнице. Иначе такой рост нельзя объяснить».

Другие же искренне удивлялись:

«А почему никогда ни в одном зарплатном рейтинге нет строчек «госуправленцы», «суды и прокуратуры», «силовые структуры»? А, да! Речь же о тех, кто работает».

«Присутствует желание перевести все стрелки негатива на айтишников, на их зарплаты. Но они зарабатывают, деньги просто так не получают, в отличие от некоторых».

«Вот же ж программисты хапуны какие — спать людям спокойно не дают со своими зарплатами. Небось, по городу на машинах за 50к зелени тоже программисты ездят?»

Многие вспоминали свои зарплаты и сильно сомневались в правдивости озвученных статистикой цифр:

«Какая красивая картина! Даже парикмахеры зарабатывают по 300 у.е.! Рай, а не страна. Но в Минске почему-то есть куча людей, для кого получить на руки хотя бы 500 рублей в месяц — уже недостижимая мечта. И это я еще провинцию не беру».

«У белорусов нет достойных зарплат и пенсий. Общество расслоилось на богатых и нищих. Средний класс практически исчез, и только слепой этого не видит. Пока старая потрёпанная колода правит, ничего не изменится».