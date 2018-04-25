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Общество
25.04.2018
Салiдарнасць
Дождливо и ветрено. Какой будет погода до конца недели

Прогноз на ближайшие дни.

В четверг, 26 апреля, синоптики прогнозируют дожди: ночью на большей части территории, днем местами и кратковременные. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С; по юго-востоку ночью +12..+13°С, днем местами +19..+20°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

В пятницу, 27 апреля, ночью местами, днем на большей части территории также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+17°С.

В субботу, 28 апреля, в отдельных районах страны, преимущественно по северной половине, небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7 °С, максимальная днем от +12 °С по северо-востоку до +20 °С по юго-западу Беларуси.

29 апреля, в воскресенье, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2…8 °С, в юго-западных районах +9…11 °С; максимальная днем +15…21 °С, по юго-западу +22…25 °С.

 
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