Вот это отфотошопили! Лукашенко в прямом эфире и на фото пресс-службы во время послания — сравните

Даже интересно, сам ли глава государства настаивает на ретуши своих фото, опубликованных на сайте его пресс-службы, или это исключительно чья-то инициатива. Потому что если так дальше пойдет дело, то соотечественники скоро перестанут узнавать своего президента.

Вот так выглядел глава на стоп-кадре с трансляции его выступления по ТВ:

А этот светлый образ явила нам уже пресс-служба главы государства:

Заметьте, ракурс практически одинаковый, а вот герой на фото будто другой. И это не первый раз, когда снимки главы государства подвергаются редактированию.