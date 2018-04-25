Жители какой страны больше всех работают, а какой зарабатывают? И где там белорусы

Трудолюбивые белорусы с $ 3 в час против «ленивых» голландцев с $ 42.

В Южной Корее озаботились продолжительностью рабочего дня. Оказалось, что в этой стране самый длинный рабочий день из всех развитых государств. В результате законодатели сократили продолжительность рабочей недели с 68 часов до 52, сообщает ВВС.

Чтобы понять, насколько много работают корейские граждане, поясним, что в Беларуси рабочая неделя составляет 40 часов.

Однако предвосхитим желание наших законодателей заставить соотечественников работать еще интенсивнее. Например, жители Германии или Нидерландов трудятся на 15 часов меньше, чем белорусы. Однако это им не мешает зарабатывать больше. Так, немец за час своей работы получает в среднем 35 долларов, а голландец и вовсе 42.

А вот трудолюбивый белорус не может рассчитывать даже на 3 доллара за час (и это притом, что средняя зарплата за февраль, согласно данным Белстата, увеличилась, достигнув 926,8 рубля).

Иными словами, важно не сколько работает человек, а насколько эффективно, что следовало бы учитывать некоторым нашим товарищам в попытках очередным декретом заставить работать всех и вся в Беларуси. В Индии, например, и вовсе нет никаких ограничений продолжительности рабочего дня, однако это не делает ее самой богатой страной мира.

Ну и немного статистики.

Страны с самой продолжительной рабочей неделей (часов в неделю)

Таиланд 84

Сейшельские острова 74

Коста-Рика 72

Непал 68

Иран 64

Малайзия 62

Сингапур 61