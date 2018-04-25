Шутка дня в Рунете: Роскомнадзор, с тебя 500 баксов, ха–ха!

Посвященная скандалу апреля в России.

Роскомнадзор заходит в бар. Подходит к компании и говорит:

— Спорим на $ 500, я заблокирую «Телеграм»?

Чуваки посмотрели — в «Телеграме» 200 млн. пользователей, и говорят:

— Ну давай, забились.

Роскомнадзор достает блокиратор, смотрит на «Телеграм», думает о блокировке, смотрит на «Телеграм» и начитает блокировать.

Заблокировал Амазон, Дикси, сервисы Майкрософта, серверы PlayStation, серверы PUBG, Петербургский велопрокат, Viber, Гугл. Он заблокировал даже себя. Но не Телеграм.

Чуваки смеются, вокруг все заблокировано, у них не работает Гугл, говорят:

— Роскомнадзор, с тебя 500 баксов, ха–ха!

— Одну минуту.

Роскомнадзор отходит в угол бара, что–то там перетирает с сидящими людьми, потом подходит и радостно отдает $ 500.

Чуваки говорят:

— Что ты лыбишься? Ты про*рал $ 500!

— Видишь людей в углу? Я поспорил с ними на $ 1500, что заблокирую вам Гугл и кучу полезных серверов, нарушу ваши конституционные права на свободу слова, а вы не только не расстроитесь, а будете счастливы.