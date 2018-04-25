На выходе — конвой. Приговоры по делу о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате

В воздухе — немое напряжение.

Василий Пивовар — в центре. 25 апреля 2018 года, перед оглашением приговора по громкому «мясному» делу, фото Иван Яриванович, TUT.BY

В среду областной суд озвучил сроки для фигурантов громкого уголовного дела о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате. Они пришли в зал заседаний в удобной одежде, с собранными сумками, перед началом оглашения приговора поцеловали родных и близких, сообщает TUT.BY.

На скамье подсудимых — 10 человек. Среди них — бывший генеральный директор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, бывший заместитель министра сельского хозяйства Василий Пивовар, начальники цехов и другие руководители предприятия, ветврачи комбината и города, представители ветнадзора. Они обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также служебной халатности.

Суд приговорил экс-директора Стефановича к 6 годам лишения свободы и 1 тысяче базовых величин (24500 рублей) штрафа .

Бывшему замминистра сельского хозяйства Василию Пивовару назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Замдиректора по производству мясокомбината Александру Бондаренко и главному ветврачу мясокомбината Игорю Семенову дали по 5 лет лишения свободы и 750 базовых величин (18375 рублей) штрафа каждому.

Начальника Гомельской городской ветстанции Виктора Волченкова, сотрудника ветнадзора Василия Кравцова, бывшего замдиректора ветнадзора, главы комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции Александра Букина приговорили к 2 годам лишения свободы и 500 базовым величинам (12250 рублей) штрафа.

Начальнику управления ветеринарного контроля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Алле Лазовской дали 1 год 6 месяцев лишения свободы и 300 базовых величин (7350 рублей) штрафа.

Ветврача Гомельского мясокомбината Арсения Скворчевского приговорили к двум годам колонии-поселения. Начальнику холодильного цеха Игорю Мельникову дали 3 года колонии общего режима, правда, с отсрочкой на два года, и 500 базовых величин (12250 рублей) штрафа. Мельников, по мнению гособвинения, выразил чистосердечное раскаяние, осознал преступность своих действий, давал последовательные показания как на предварительном следствии, так и в суде, принял меры по возмещению ущерба.

Все обвиняемые солидарно должны выплатить 681 тыс. рублей в счет возмещение ущерба мясокомбинату.