Что отличает политика от бюрократа. Очень простое объяснение

В исполнении главреда журнала The New Times.

– Есть очень простое отличие. Бюрократ – это человек, который выполняет свою работу в команде, в группе, неважно. И это так называемая, что очень важно, распределенная ответственность, – поясняет Евгения Альбац на Эхе Москвы. – Бюрократы – это люди, как правило, избегающие риска и распределяющие ответственность на несколько человек. А вот политик – это человек, который всегда берет ответственность на себя. И вот эта способность брать ответственность на себя и необходимость брать ответственность на себя – это то, что отличает политика от чиновника.

Это просто объяснение актуально в свете последнего обращения Александра Лукашенко к народу и парламенту. В частности, говоря о развитии кадров, глава Беларуси сказал:

– И, если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров... Каждый должен заниматься своим делом, но при этом – отвечать будете все.