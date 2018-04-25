Бизнес выступил против новой редакции лжепредпринимательского указа

Ведущие бизнес-союзы Беларуси выступили против новой редакции указа президента № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», который стал настоящим бичом для бизнеса.

Указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов. Не стоит отрицать, что документ принес определенную пользу и существенно улучшил в стране ситуацию с незаконной деятельностью лжепредпринимательских структур. Однако и вреда он нанес немало. Именно поэтому с целью улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси и были разработаны поправки в документ.

На днях как раз состоялось заседание Консультативно-координационного совещания деловых сообществ, на котором были обсуждены эти поправки.

Как сообщили «Ежедневнику» в Республиканской конфедерации предпринимательства, по результатам обсуждения указа № 488 и проекта его новой редакции отмечено следующее: Действующий Указ № 488 противоречит базовым нормам пункта 1 Декрета президента N7 «О развитии предпринимательства». При этом нормы указа носят излишне детализированный характер, что допустимо для ведомственных инструкций, а не для законодательного акта. Дублирует нормы других законодательных актов в предпринимательской и контрольно-надзорной сфере.

По мнению участников ККС, указ по своей сути и не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

По мнению бизнес-сообщества, указ № 488, как показала практика, воздействует не столько на правонарушителей, сколько негативно отражается на деятельности добросовестных субъектов хозяйствования.

«В гражданском законодательстве установлен важный и значимый для регулирования отношений в сфере предпринимательской и налоговой деятельности принцип: добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное (принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений).

Когда контролеры (МНС, КГК) при проведении проверки выявляют, что плательщики в целях оптимизации своего налогового бремени заключают, оформляют сделки лишь для вида (мнимая сделка) они, в соответствии с ГК вправе предъявить в суд иск о признании конкретной сделки мнимой.

Понятие мнимой сделки содержится в статье 171 ГК. Такой сделкой законодатель определил сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия. Таким образом, если проверяющие считают, что какая-то сделка, совершенная субъектом хозяйствования является недействительной, то они или прокурор вправе предъявить соответствующий иск и доказывать в суде свою позицию», — отмечают эксперты.

По мнению представителей ведущих предпринимательских объединений, предложенный разработчиками проект новой редакции указа № 488 по сути ничего не меняет. Один из самых проблемных актов законодательства Беларуси таким же и останется, поскольку не снимает с добросовестных субъектов хозяйствования (предпринимателей) риск нести ответственность за сделки со структурами, которых во внесудебном порядке контрольные органы признали «лжепредпринимательскими».

«Считаем необходимым отметить, что в проекте новой редакции указа № 488 делается попытка конкретизировать признаки «лжепредпринимательской» деятельности, в том числе уточняются требования к первичным документам сделок, более строгой становится процедура формирования списка «провинившихся» субъектов хозяйствования.

Серьезной проблемой может стать перспектива судебного признания недействительными сделок с „лжепредпринимательскими“ структурами по причине неучастия добросовестных контрагентов таких структур в судебном разбирательстве, а последствия скажутся именно на них. То есть добросовестные субъекты столкнутся с той же проблемой, которая есть и сейчас, отсутствием защиты своего права», — отмечают эксперты.

Бизнес-сообщество считает, что коль уж нельзя отказаться от указа № 488, то в него следует внести действительно важные поправки.

Основой этих поправок должно стать то, что включение субъектов хозяйствования в реестр лжепредпринимательских структур (коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере), а также исключение из этого реестра должно происходить исключительно на основании постановления суда, а не по решению правоохранительных и контролирующих органов.

«На наш взгляд, такие серьезные решения не должны принимать проверяющие и самостоятельно давать правовую оценку действий субъектов хозяйствования или документов. То есть правовая оценка фактов и обстоятельств, выявленных проверкой (проверяющими), должна быть дана судом. Тем более что пунктом 1.8 пункта 1 предусматривается судебное обжалование включения в реестр», отмечают представители бизнес-сообществ. При этом в судебном заседании должны иметь право участвовать и контрагенты таких структур, которые сегодня вообще беззащитны перед контролерами.

«Последствия признания документов и сделок не имеющими юридической силы весьма существенны для контрагентов, а право давать свои пояснения или возражения они в настоящее время не имеют», — отмечают эксперты.

Бизнес-союзы также считают, что и первичные учетные документы должны признаваться не имеющими юридической силы также исключительно на основании решения суда, куда также должны приглашаться контрагенты. При этом правоохранительные органы должны предоставить доказательства, опровергающие факт совершения отраженной в документах хозяйственной операции с субъектом предпринимательской деятельности, включенным в реестр.

Бизнес-сообщество предлагает также исключить обязанность субъектов хозяйствования проводить проверку первичных учетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства. «Таким образом, на бизнес возлагается некая государственная функция — проверка первичных учетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства. При этом не учитывается возможность указанных субъектов достоверно обеспечить такую проверку», — отмечают представители бизнес-союзов.

Они считают, что если внести в указ эти и другие ключевые поправки, то документ будет носить информативный, а не репрессивный характер, как сейчас.