Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018

На него обратил внимание Андрей Дмитриев.
— Глава государства выступил с обращением к парламенту 24 апреля за два дня до 32-й годовщины чернобыльской трагедии. За полтора часа выступления он не сказал про Чернобыль ни слова. Что это, личное отношение или косяк спичрайтеров? — пишет один из лидеров «Говори правду» в Facebook.
При этом, отметим, главный оратор Беларуси о ядерной энергетике все же говорил – о достраивающейся атомной электростанции в Островце.
– Мне до сих пор никто внятно не доложил, как АЭС будет встроена в экономику страны? – озвучил он с высокой трибуны в 2018-м.
Известный лидер мнений Виктор Малишевский в Facebook тут же обратил внимание на этот вопрос, и ответил на него словами главы государства из его же послания двухлетней давности.
– Мы поступаем правильно, что строим такое мощное предприятие. Это шаг к удешевлению энергоресурсов, а следовательно, база повышения конкурентоспособности всех секторов экономики: промышленности, транспорта, сферы услуг. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики.
Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество! Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом – электроэнергией, – говорил Александр Лукашенко в 2016-м.
Зацепил вопрос официального лидера и главу ОГП Анатолия Лебедько, который, напомним, так отреагировал: «Шедеврально! Тут топливо собираются завозить на строящуюся АЭС, а Лукашенко жалуется, что ему не ответили, как станция будет интегрирована в экономику. После таких признаний пакуют чемоданы».
Тем временем неравнодушные белорусы готовятся к очередной акции «Чернобыльский шлях». 26 апреля в Минске она стартанет в 18.00 возле Академии наук. Как уже предложил в Твиттер @marcinkevich – «Вы даже не знаете «как ваша АЭС будет встроена в экономику страны» – идеальный лозунг для «Чернобыльского шляха-2018».
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко