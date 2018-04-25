Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018

На него обратил внимание Андрей Дмитриев.

— Глава государства выступил с обращением к парламенту 24 апреля за два дня до 32-й годовщины чернобыльской трагедии. За полтора часа выступления он не сказал про Чернобыль ни слова. Что это, личное отношение или косяк спичрайтеров? — пишет один из лидеров «Говори правду» в Facebook.

При этом, отметим, главный оратор Беларуси о ядерной энергетике все же говорил – о достраивающейся атомной электростанции в Островце.

– Мне до сих пор никто внятно не доложил, как АЭС будет встроена в экономику страны? – озвучил он с высокой трибуны в 2018-м.

Известный лидер мнений Виктор Малишевский в Facebook тут же обратил внимание на этот вопрос, и ответил на него словами главы государства из его же послания двухлетней давности.

– Мы поступаем правильно, что строим такое мощное предприятие. Это шаг к удешевлению энергоресурсов, а следовательно, база повышения конкурентоспособности всех секторов экономики: промышленности, транспорта, сферы услуг. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики.

Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество! Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом – электроэнергией, – говорил Александр Лукашенко в 2016-м.

Зацепил вопрос официального лидера и главу ОГП Анатолия Лебедько, который, напомним, так отреагировал: «Шедеврально! Тут топливо собираются завозить на строящуюся АЭС, а Лукашенко жалуется, что ему не ответили, как станция будет интегрирована в экономику. После таких признаний пакуют чемоданы».

Тем временем неравнодушные белорусы готовятся к очередной акции «Чернобыльский шлях». 26 апреля в Минске она стартанет в 18.00 возле Академии наук. Как уже предложил в Твиттер @marcinkevich – «Вы даже не знаете «как ваша АЭС будет встроена в экономику страны» – идеальный лозунг для «Чернобыльского шляха-2018».

Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко