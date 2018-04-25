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Скандалы
25.04.2018
Марина Светлова
Как при закупках спецодежды набрали взяток на $ 1,5 млн

КГБ раскрыл подробности о коррупционной сети в сфере поставок спецодежды. В деле о закупках фигурирует более 20 различных государственных предприятий. На взятки было выделено 1,5 млн долларов.

Напомним, накануне президент Беларуси в своем послании к народу и парламенту рассказал, что в этом году КГБ раскрыл масштабную коррупционную сеть в сфере поставок спецодежды для госпредприятий.

— Слушайте, что там творится! Мне стыдно читать. С частников фактически вымогали крупные взятки под угрозой создания искусственных препятствий при участии в конкурсах на закупку продукции. С поличным при получении взяток были задержаны должностные лица крупных предприятий… В настоящее время проводится расследование. Принципиальную оценку всем этим фактам в жесточайшем режиме дадим в суде, — сказал президент.

Подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды КГБ раскрыл изданию «СБ — Беларусь сегодня».

Как все начиналось

В начале апреля в гродненской гостинице «Неман» задержали с поличным начальника отдела охраны труда «Белэнерго» А.Макаревича, который пытался выманить 12 тысяч долларов у директора одной из коммерческих структур (пока идет следствие, ее название не разглашается). Как выяснилось, это была взятка за создание для фирмы условий, гарантирующих ее победу в конкурсах на закупку средств защиты по заказу госпредприятия.

Выяснилось, что это был не единственный случай — в итоге было возбуждено 22 уголовных дела в отношении 19 должностных лиц различных госпредприятий. В КГБ не исключают, что эти цифры могут увеличиться.

Как работала схема

Схема передачи взяток от коммерсантов должностным лицам крупных государственных предприятий и организаций была хорошо отлажена. Руководители разного уровня за деньги содействовали закупке предприятиями крупных партий отечественной и зарубежной спецодежды, а также средств индивидуальной защиты. Расплачивались за эту продукцию бюджет и сами предприятия, объявлявшие конкурсы на поставку спецовок, касок и респираторов. Победителем в них неизменно оказывались одни и те же коммерческие структуры.

Стоимость «победы» в конкурсе варьировалась от 50 до 15 тысяч долларов. Отмечается, что зачастую взятки вымогались — начальниками отделов и управлений, экономистами и бухгалтерами, другими должностными лицами государственных предприятий.

Среди предприятий, закупавших спецодежду по конкурсу, — Мозырский НПЗ, «Гродно Азот», «СветлогорскХимволокно», «Красносельскстройматериалы», «Минскводоканал», в филиалах «Белоруснефти», Белорусской железной дороги и так далее. Всего в уголовных делах фигурируют более 20 различных государственных предприятий.

Взятки представителям госпредприятий передавались как минимум с 2013 года. Всего, как установлено на данный момент КГБ, с тех пор на взятки руководством фирмы было выделено свыше 1,5 миллиона долларов.

Схема была отлажена. «За каждым из 14 региональных представителей фирмы была закреплена определенная «зона ответственности» по передаче взяток. Каждый из них ежеквартально истребовал из центра конкретные суммы для «благодарности» должностным лицам — так же обыденно, как запрашивал деньги на моющие средства для офисных туалетов», — пишет издание.

Жизнь не по средствам

Газета также упоминает о коттеджах и элитных автомобилях должностных лиц, которые «брали мзду».

«Каждый из них прекрасно понимал, что живет явно не по средствам, выстраивая в элитных предместьях своих городов немелкие коттеджи, которые посещались на недешевых внедорожниках. Однако никакого стеснения, попыток замаскировать свою непонятную обеспеченность никто из них не предпринимал. Один из обвиняемых только в последний момент, находясь фактически под наблюдением оперативников, поспешил переписать на родственников свои валютные счета, список которых занимал не один лист. Другой, даже будучи предупрежденным о ведущемся расследовании, не смог удержаться, чтобы не взять очередную взятку. Третий бросился в загул, отмечая новый «финансовый успех», — попросту пропивал незаконно полученную пачку денег... Четвертый польстился на сумму, о которой и писать-то стыдно: детям на завтраки больше дают», — пишет «СБ».

Раскаялись и управляют дальше?

При этом отмечается, что мера пресечения в виде содержания под стражей к руководителям коммерческой структуры не применялась. Как сообщили в КГБ, это решение принято по двум причинам. Во-первых, они полностью раскаялись и активно сотрудничают со следствием. Во-вторых, это сделано для того, чтобы не нарушалась управляемость возглавляемых ими предприятий. По той же причине, для обеспечения бесперебойной работы трудовых коллективов, не арестовывались счета коммерческих предприятий. Напротив, на имущество и другие активы задержанных должностных лиц наложен арест.

Задержан заместитель гендиректора «Белшины» (видео задержания)

 
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