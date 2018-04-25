Мумию шаха, на месте мавзолея которой поставили туалет, достали из-под земли

В Иране рабочий наткнулся на мумию, возможно, предпоследнего шаха Пехлеви. Останки были найдены неподалеку от места, где ранее стоял мавзолей усопшего правителя.

По его словам, останки были найдены в ходе строительных работ близ мечети к югу от столицы страны.

Находка была сделана в городе Рей, в десяти километрах к югу от Тегерана, неподалеку от мечети Шах Абдол-Азим. Минареты этой мечети ранее украшали мавзолей шаха, в котором было упокоено его тело. Новость об обнаружении останков и фотография мумии быстро распространились по иранским соцсетям и широко обсуждаются.

Несмотря на то, что представитель расположенной рядом мечети опроверг сообщения о находке, Халилабади заявил, что мумия, «возможно», принадлежит Резе Пехлеви, 34-му иранскому шаху из династии Пехлеви. По словам властей, чтобы установить принадлежность останков, они проведут исследование ДНК.

«Останки будут обследованы соответствующими органами», — заявил Халилабади.

Государственное телевидение Ирана, которое обычно называет свергнутый режим Пехлеви деспотичным, а его представителей — погрязшими в роскоши, пока не сообщило о находке.

Шах Реза Пехлеви родился в 1877 году в семье помещика-офицера. Служил в персидской казачьей дивизии, созданной и обученной под руководством русских офицеров. Пехлеви общался с иранскими либеральными заговорщическими кругами, выступавшими против слабой династии шахов Каджаров. В 1921 году возглавляемые шахом казачьи части вступили в столицу, почти без сопротивления взяли ее и свергли правительство.

Реальная власть оказалась в руках Пехлеви, который стал генералом, а в апреле 1921 года — военным министром.

В 1925 году Учредительное собрание провозгласило Реза-хана новым шахом новой династии Пехлеви.

Подражая правителю соседней Турции Кемалю Ататюрку, Реза осуществил ряд светских реформ в области земельных отношений, судебной и образовательной системах. Им были упразднены некоторые средневековые институты и введен европейский стиль одежды. Тем не менее Иран оставался шиитской страной, где в городах правили губернаторы, а на остальной территории — муллы.

Лавируя между СССР на севере и Англии на юге, Реза сдружился с Гитлером, который называл шаха «нашим союзником на Среднем Востоке». Однако после вторжения Германии в СССР советские войска по договору 1921 года оккупировали северные районы Ирана, а англичане — южную часть страны. После этого Реза отрекся от престола, его место занял его сын — Мохаммед Реза Пехлеви.

Реза Шах Пехлеви во время публичного появления неустановленной локации, ноябрь 1941 года

В 1941 году Реза покинул Иран. В 1942 году, уже тяжело больной, он переехал в Йоханнесбург, где умер в 1944 году в возрасте 66 лет. Его останки были забальзамированы и хранились в усыпальнице египетских правителей в Каире.

Спустя шесть лет тело шаха перевезли на родину и захоронили в мавзолее, возведенном близ одной из главных святынь шиитского ислама — мемориального комплекса «Шах-Абдол-Азим»

За долгие годы усыпальница шаха не раз становилась целью террористических атак, одна из которых серьезно повредила ее стену. Посещение мавзолея было обязательным для многих официальных делегаций разных стран. В 1972 году за час до визита в усыпальницу президента США Ричарда Никсона в ней была взорвана бомба.

Вскоре после исламской революции в Иране, в 1980 году Рухолла Хомейни решил уничтожить гробницу, что и было сделано при помощи взрывчатки, экскаваторов и молотобойцев.

Никто до последнего времени не знал, куда делись останки шаха.

Здание было снесено за 20 дней, тогда же там был построен общественный туалет, а позднее медресе. Мохаммед Реза Пехлевии был свергнут революцией в 1979 году, изгнан из страны и умер спустя год в Каире. Сегодня его старший сын, внук Резы Пехлеви, является одним из критиков нынешнего иранского режима, проживает в США и уже успел высказаться по поводу возможной находки останков своего деда.

Он заявил, что будет «пристально следить» за этими сообщениями, и предостерег иранское власти от «от какой-либо секретности и непрозрачности» в обращении с телом. В случае если принадлежность останков шаху подтвердится, иранские власти могут оказаться в трудном положении, решая, что с ними делать. С одной стороны, исламские законы требуют уважительного отношения к останкам усопших. С другой — они могут стать причиной поклонения оппозиционных групп и демонстраций.