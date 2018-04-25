Почему спокойные действия полицейского в Торонто поражают

Даже американцев.

Отсутствие агрессии в действиях полицейского, арестовавшего человека, который в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения, многих изумили. Блюститель порядка арестовал подозреваемого, не произведя ни одного выстрела.

На видео с места инцидента подозреваемый Алек Минасян направляет предмет, напоминающий пистолет, на полицейского и кричит: «Убей меня!»

Далее полицейский приказывает мужчине: «На землю!» Подозреваемый отвечает, что у него есть пистолет, после чего полицейский повторил: «Мне все равно. На землю!» После этого мужчину задерживают без единого выстрела, пока он лежит на земле.

Многих в Северной Америке интересует, почему полицейские не застрелили подозреваемого. Это резко контрастирует с тем, как в США полиция зачастую применяет огнестрельное оружие, убивая безоружных людей, сообщает ВВС.

- Исследования показали, что канадская полиция с большой неохотой применяет смертельное оружие, - рассказывает специалист по криминологии в канадском Университете Саймона Фрейзера Рик Пэрент. - Анализ данных о применении полицейскими огнестрельного оружия за последние годы показывает, что, по сравнению с американскими коллегами, канадские полицейские стреляют гораздо реже. Но, как и в случае с американской полицией, они идут на большие риски, защищая людей.

Находящийся в США эксперт сообщил Би-би-си, что в ситуации, когда на полицейского направлен пистолет, он обязан убить подозреваемого.

Начальник полиции Торонто Марк Сондерс сообщил журналистам, что полицейский блестяще справился, разобравшись в ситуации, и смог привести ее к мирному разрешению. Он отметил, что городская полиция обучена так, чтобы как можно реже применять силу в какой бы то ни было ситуации.

Президент полицейской ассоциации Торонто Майк Маккормак сообщил газете Globe and Mail, что полицейский - герой, потому что он мог просто открыть огонь.

- Этот полицейский оценил происходящее и пришел к выводу, что он может справиться так, как он и поступил, - полагает он.

Маккормак рассказал, что поговорил с полицейским, который сказал ему: «Я просто выполнял свою работу. Нет ничего выдающегося в том, что я сделал. Но подумайте о тех несчастных».

Момент задержания водителя фургона в Торонто

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудэйл похвалил смелую и профессиональную реакцию полиции.