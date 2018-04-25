Вердикт дня. Государство, созданное в Беларуси, построено по заказу большинства белорусов

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Виноват ли Лукашенко в расколе общества и может ли что-то изменить?

Главная характеристика белорусского общества — это его раскол. Он проявляется практически во всех сферах и мешает развитию страны — эксперты оценили причины этого явления и его последствия.

По мнению политолога Олега Кравцова, белорусское общества сегодня разделено на два лагеря, которые невозможно примирить между собой.

— Мы имеем две разные идеологии, две конкурирующие оппозиционные друг другу формы идентичности. Одна из них — постсоветская, другая — европейская. По сути, мы имеем один народ и две нации, — отметил эксперт во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения. — Обе идентичности находятся в конфликте между собой и не имеют базы для взаимной интеграции.

Политическим заказчиком первой идеологии является постсоветская номенклатура, а ее носителями в основном люди старшего поколения, воспитанные во времена СССР. Для них главной социальной установкой является стабильность.

— Европейскую же идентичность формирует интеллектуальная творческая элита, ее поддерживают креативные группы и молодежь. Эти люди не видят смысла в государственном социализме, — отмечает политолог. — Но проблема в том, что именно первая форма является массовой и доминирующий.

Именно поэтому она культивируется государством на всех уровнях и через все государственные общественные институты, поясняет Олег Кравцов.

— Возможно, эта Беларусь с ее ориентацией на советские установки может быть кому-то не нравится, но она абсолютно по вкусу большинству населения. И оно, если не активно, то пассивно поддерживает тот уклад жизни, который здесь установлен, — отмечает политолог. — Более того, процентное соотношение тех, кто любит и поддерживает президента, может меняться, но при этом не меняется общее отношение к социально-политической системе. А то, что лично нам не нравится эта модель или власть, это только наша проблема.

Продолжение комментария, а также мнение социолога Сергея Николюка читайте здесь

 
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