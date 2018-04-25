Голевая феерия: в Лиге чемпионов сыгран самый результативный полуфинал за 23 года

24 апреля сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2017/18 в паре «Ливерпуль» – «Рома».

Героем дня стал Мохаммед Салах. 25-летний египтянин меньше года назад играл за римский клуб, а во вторник практически «похоронил» его. Салах сам забил дважды и организовал еще два гола, отдав пасы-конфетки, после которых партнерам оставалось только не промахнуться мимо мяча. Даже странно, что угловой, после которого «Ливерпуль» пятый раз поразил ворота «Ромы», подавал не блистательный форвард.

5:0 превращало ответный матч в простую формальность. Но англичане расслабились, и итальянцы не преминули этим воспользоваться. Два гола «Ромы» оставляют ей призрачную, но надежду на повторение четвертьфинального подвига. Тогда римляне на выезде уступили «Барселоне» со счетом 1:4, а дома сенсационно отыгрались – 3:0.

7 голов, забитых в Ливерпуле, – это повторение рекорда результативности полуфиналов Лиги чемпионов, установленного 23 года назад амстердамским «Аяксом» и мюнхенской «Баварией». Теперь уже даже не знаешь, чего ждать от ответного матча, который состоится в Риме 2 мая.

Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) – Рома (Рим, Италия) – 5:2 (Салах, 36, 45, Мане, 56, Фирмино, 61, 69 – Джеко, 81, Перотти, 85, с пенальти)

А 25 апреля в Мюнхене – первый матч второй полуфинальной пары: «Бавария» – «Реал»…