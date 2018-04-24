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24.04.2018
Салiдарнасць
Литовские фермеры жалуются, что не могут найти доярку за 1000 евро

Фермеры Скуодасского района готовы платить работникам большую зарплату, однако даже за 1000 евро на «руки» и проживание найти хорошего работника непросто.

— Очень сложно. Работники есть, но если хочешь, чтобы человек работал честно и хорошо, такого найти сложно. Работникам предлагают не только зарплату, но и проживание, кроме того, летом планируем бесплатное питание. Есть желающие работать, но приходят такие, кто не отличает корову от телки, ничего не умеют. Что с ними делать, учишь, учишь. А они ничему не учатся. Мало таких, которые разбираются в своем деле, – пожаловалась ru.DELFI.lt зоотехник Вилма, которая ищет доярок.

А пока белорусские доярки молча подсчитывают свои заработки, напомним, что даже средняя зарплата в Беларуси не дотягивает до половины обещанного литовским труженицам села.

Впрочем, это не помешало Александру Лукашенко в 2006 году заявить, что доярки в Беларуси получают по 600 долларов.  Тогда эти заявления сильно насмешилиработниц сельского хозяйства. А вот сегодня, слушая о литовских зарплатах, думается, многим захочется заплакать.

 
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