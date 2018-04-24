Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко

Зацепило! О чем забыл глава государства, когда нахваливал высокие результаты в экономике?

— Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили, — заявил глава Беларуси во время послания народу и парламенту. — Эффективность, с которой работала наша страна, и кропотливый труд народа дали положительный результат.

Эти признания заставили поднять прошлогоднее обращение Лукашенко, чтобы поискать те самые ориентиры, которые неожиданно удалось переплюнуть главе государства за этот год.

Честно говоря, в его минувшем послании из всего потока слов вроде «углубить», «нарастить», «привлечь» обнаружилась только одна конкретная цифра — так сказать, единственный четкий ориентир, по которому можно оценить глубину нынешних достижений. Вот она:

— Правительству поставлена задача (всем, не только Правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее 1.000 рублей, — заявил год назад Лукашенко. — Учтите, очковтирательство в этом деле недопустимо. Даже не думайте без учета производительности труда выдавать по 1.000 рублей. Они должны быть заработаны.

А вот наши «нескромные» результаты через год:

По данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси в марте составила 926,8 рубля! Это, конечно, больше, чем 859 рублей в декабре, но все равно явно не дотягивает до заявленных ориентиров. Не говоря уже о том, чтобы что-то там превзойти.

Вот такая скромная цифра на фоне нескромных заявлений Лукашенко.