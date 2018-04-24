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24.04.2018
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Возможен ли в Беларуси армянский сценарий?

Что зависит от властей и от народа?

Премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян в понедельник заявил об уходе в отставку.

— Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра, — цитирует Саргсяна пресс-служба армянского правительства.

Мацкевич: Лукашенко рассматривает свое правление как достаточно успешное

Политолог Владимир Мацкевич считает, что в Беларуси такой сценарий вряд ли возможен. Собеседник убежден, что и уйти на вторые роли, как в свое время сделал Владимир Путин, уступив президентское кресло премьеру Дмитрию Медведеву, Александр Лукашенко тоже не сможет. 

— При сложившемся белорусском режиме не может быть второго лица, даже близко приближающегося к президенту. Все остальные должны быть на несколько ступенек ниже. И поменять эту ситуацию практически невозможно ни по политическим, ни по юридическим, ни по психологическим причинам, — говорит аналитик.

Владимир Мацкевич отмечает, что действующий глава государства рассматривает свое правление как весьма успешное.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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