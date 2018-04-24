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Общество
24.04.2018
Еврорадио
Фактчекинг. Достижения Беларуси, показанные по ТВ после речи Лукашенко

Трансляция послания Александра Лукашенко по белорусскому ТВ закончилась роликом «Мы зрабілі гэта разам». Его авторы поскребли по международным рейтингам и собрали все достижения Беларуси.

И знаете что? Если верить белорусскому телевидению, наша страна не так-то и плохо выглядит на фоне других! Мы живём почти в самой лучшей стране, и почти все остальные страны нам завидуют!

Но это до того, как Еврорадио решило провести фактчекинг этих наших прекрасных достижений.

10 место в мире по индексу безопасности

Выглядит очень круто! Но давайте разберемся. Индекс безопасности разработан популярным сервисом Numbeo и основан на опросах пользователей сайта. Беларусь на 15 месте среди 115 стран (10-я позиция у страны была, но в прошлом году). При этом город Минск по безопасности на 36 месте в мире.

На «Индекс безопасности» ссылается и глава государства в послании. Он тоже ошибочно говорит о 10 месте. Да и на сайте МИДа тоже уже можно поменять инфу.

По доступности медицинской помощи Беларусь входит в топ-3 мировых лидеров

Рейтинг стран по эффективности систем здравоохранения составлен аналитиками агентства Bloomberg на основании данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка. Во-первых, в этом рейтинге Беларусь на 48 месте в мире (это среди 55 стран). Откуда тогда вот это «входит в топ-3»?

Один из трех показателей рейтинга – «Стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения (в долларах)». Это мы и трактуем, как «доступность медпомощи». Но даже по этому показателю Беларусь на 9 месте (была в топ-3 в рейтинге-2014). И, кстати, в мировом рейтинге Всемирной организации здравоохранения Беларусь на 72 месте. Это и есть наш реальный рейтинг.

Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием

«По ряду товаров (мясо, сливочное масло, сыр, яйца, мука) спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей» – цитируем сайт Белстата. В 2017 году страна экспортировала продовольственных товаров на 3,6 млрд. долларов. А импортировала – на 3,1 млрд. В плюсе на 2 млн.

При этом 54,7% круп, 28% овощей, 80,3% масла растительного и 91,2% фруктов, которые потребляют белорусы – импортные. Но сами вырастить бананы или рис мы и не можем.

37 место в рейтинге «Ведение бизнеса 2017»

В рейтинге Всемирного банка Doing Business Беларусь тоже уже опустилась на одну позицию (38). При этом по налогообложению мы… на 96 позиции.

Беларусь лидирует в глобальном рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий на постсоветском пространстве

Эта формулировка – «на постсоветском пространстве» – сразу настораживает. В мировом рейтинге Беларусь на 32 месте. А среди стран постсоветского пространства – на первом, но это если не считать постсоветским пространством Эстонию (она на 17 месте). То ли с историей у авторов фильма плохо, то ли с географией, то ли с подсчётами.

Объем иностранных инвестиций (2016 года) – 8.5 млрд долларов

А в 2017 году – 9,7 млрд. долларов. Даже странно, что мы пользуемся устаревшими данными – ведь картинка улучшилась! Правда, 7% иностранных инвестиций – кипрские, а британских и того больше – 26%. Кто эти киприоты и британцы, которые инвестируют в Беларусь? Не наши ли с вами бывшие сограждане, выбравшие более тихие гавани для своих бизнесов?

И ещё правда то, что с 2014 года иностранные инвестиции упали на треть.

Каждый час в Беларуси рождается 14 детей

В 2017 году в стране родилось 102 556 детей или в среднем 11,7 ребенка в час. 14 детей в час рождалось в 2015 году. Но уже два года рождаемость снижается.

 
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