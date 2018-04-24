Фактчекинг. Достижения Беларуси, показанные по ТВ после речи Лукашенко

Трансляция послания Александра Лукашенко по белорусскому ТВ закончилась роликом «Мы зрабілі гэта разам». Его авторы поскребли по международным рейтингам и собрали все достижения Беларуси.

И знаете что? Если верить белорусскому телевидению, наша страна не так-то и плохо выглядит на фоне других! Мы живём почти в самой лучшей стране, и почти все остальные страны нам завидуют!

Но это до того, как Еврорадио решило провести фактчекинг этих наших прекрасных достижений.

10 место в мире по индексу безопасности

Выглядит очень круто! Но давайте разберемся. Индекс безопасности разработан популярным сервисом Numbeo и основан на опросах пользователей сайта. Беларусь на 15 месте среди 115 стран (10-я позиция у страны была, но в прошлом году). При этом город Минск по безопасности на 36 месте в мире.

На «Индекс безопасности» ссылается и глава государства в послании. Он тоже ошибочно говорит о 10 месте. Да и на сайте МИДа тоже уже можно поменять инфу.

По доступности медицинской помощи Беларусь входит в топ-3 мировых лидеров

Рейтинг стран по эффективности систем здравоохранения составлен аналитиками агентства Bloomberg на основании данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка. Во-первых, в этом рейтинге Беларусь на 48 месте в мире (это среди 55 стран). Откуда тогда вот это «входит в топ-3»?

Один из трех показателей рейтинга – «Стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения (в долларах)». Это мы и трактуем, как «доступность медпомощи». Но даже по этому показателю Беларусь на 9 месте (была в топ-3 в рейтинге-2014). И, кстати, в мировом рейтинге Всемирной организации здравоохранения Беларусь на 72 месте. Это и есть наш реальный рейтинг.

Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием

«По ряду товаров (мясо, сливочное масло, сыр, яйца, мука) спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей» – цитируем сайт Белстата. В 2017 году страна экспортировала продовольственных товаров на 3,6 млрд. долларов. А импортировала – на 3,1 млрд. В плюсе на 2 млн.

При этом 54,7% круп, 28% овощей, 80,3% масла растительного и 91,2% фруктов, которые потребляют белорусы – импортные. Но сами вырастить бананы или рис мы и не можем.

37 место в рейтинге «Ведение бизнеса 2017»

В рейтинге Всемирного банка Doing Business Беларусь тоже уже опустилась на одну позицию (38). При этом по налогообложению мы… на 96 позиции.

Беларусь лидирует в глобальном рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий на постсоветском пространстве

Эта формулировка – «на постсоветском пространстве» – сразу настораживает. В мировом рейтинге Беларусь на 32 месте. А среди стран постсоветского пространства – на первом, но это если не считать постсоветским пространством Эстонию (она на 17 месте). То ли с историей у авторов фильма плохо, то ли с географией, то ли с подсчётами.

Объем иностранных инвестиций (2016 года) – 8.5 млрд долларов

А в 2017 году – 9,7 млрд. долларов. Даже странно, что мы пользуемся устаревшими данными – ведь картинка улучшилась! Правда, 7% иностранных инвестиций – кипрские, а британских и того больше – 26%. Кто эти киприоты и британцы, которые инвестируют в Беларусь? Не наши ли с вами бывшие сограждане, выбравшие более тихие гавани для своих бизнесов?

И ещё правда то, что с 2014 года иностранные инвестиции упали на треть.

Каждый час в Беларуси рождается 14 детей

В 2017 году в стране родилось 102 556 детей или в среднем 11,7 ребенка в час. 14 детей в час рождалось в 2015 году. Но уже два года рождаемость снижается.