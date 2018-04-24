Задержан заместитель гендиректора «Белшины» (видео задержания)

Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа задержали одного из заместителей гендиректора ОАО «Белшина». Оперативники обнародовали видео операции.

Как сообщает сайт МВД задержание заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» произошло 23 апреля. В операции участвовали оперативники ГУБОПиК, ОМОН и ГАИ.

По материалам дела, мужчина получил взятку в размере 30 тысяч белорусских рублей от директора строительной организации. В такую сумму он оценил свои услуги за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем этому предприятию иных работ на объектах ОАО «Белшина», сообщает МВД.

Как можно заметить, лицо задержанного на видео скрыто. На сайте «Белшины» указано, что должность заместителя генерального директора по капитальному строительству занимает Михаил Коноплицкий.

Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси. Задержанный водворен в ИВС г.Могилева. В его отношении проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия.