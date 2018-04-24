Уволен гендиректор «Белэнерго»
Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО «Белэнерго».
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.
24 апреля Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту жестко раскритиковал деятельность Министерства энергетики и подведомственных ему организаций. Он рассказал об увольнении высокопоставленных чиновников в сфере энергетики.
— Большие начальники запили настолько, что забыли, как на работу ходить... Посмотрите, что вы пьёте, сколько и с кем, — отметил Лукашенко.
Воронов возглавлял «Белэнерго» с 2013 года. Его назначение на должность было согласовано главой государства.
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