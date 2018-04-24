Уволен гендиректор «Белэнерго»

Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО «Белэнерго».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

24 апреля Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту жестко раскритиковал деятельность Министерства энергетики и подведомственных ему организаций. Он рассказал об увольнении высокопоставленных чиновников в сфере энергетики.

— Большие начальники запили настолько, что забыли, как на работу ходить... Посмотрите, что вы пьёте, сколько и с кем, — отметил Лукашенко.

Воронов возглавлял «Белэнерго» с 2013 года. Его назначение на должность было согласовано главой государства.