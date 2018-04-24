Лидеры мнений: «Запинался, выглядел уставшим. В спине торчал армянский нож»

Реакция Байнета на выступление Александра Лукашенко с ежегодным посланием.

Анатоль Лябедзька: «Шедеврально! Тут топливо собираются завозить на строящуюся АЭС, а Лукашенко жалуется, что ему не ответили, как станция будет интегрирована в экономику. После таких признаний пакуют чемоданы».

Vlad Shaker: «Понял, за что нашей элите деньги платят! Им же нужно сидеть и с покорными лицами всё это слушать, не пикнув».

Елена Коваленко: «Выступал недолго. Запинался, выглядел уставшим. В спине торчал армянский нож…»

Дзмітры Гурневіч: «Самае цікавае ў пасланьні Лукашэнкі — гэта праца тэлерэжысёра. Бясцэнны выбар кадраў. То засынае нехта, то з гальштукам гуляецца, то Качанава згорбіўшыся, хтосьці з касьцюма нешта страсае, то нехта вочы закатвае, мэханічна гайдае галавой, то пальцы нехта грызе, пазногцямі зубы чысьціць, то нешта цярэбіць рукой ля падлогі, то ў носе калупаецца. Усе ўсё разумеюць».

Таццяна Уласенка: «Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте.

От! Я всегда верила в эту теорию, и не зря вчера пила армянский коньяк!

«Референдума не будет», — сказал Лукашенко!»

Serge Chaly: «Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем». Вот это надо в граните».

Юрий Воронежцев: «Лукашенко об АЭС: «Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны».

Как не докладывали? Еще в 2010 году доложили – никак!»

Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Очередное шоу в стиле: «Я ни с кем не спорю. Я просто объясняю, почему я прав».

«Кого он там посылал на трассу с оружием расстреливать?! Это, вообще, что было?»

«Послушал минут 15, все складно и гладко, как в критикуемых отчетах. Нет былой искорки, спонтанных перлов, уныло. Выключил».

«Про Армению и отставку Саргсяна: «Нас повытягивают по одному...» Это он про тех, кто зубами вцепился во власть?»

«Честно говоря, надеялся услышать что-то конструктивное, конкретное. Что-то инновационное, связанное с улучшением положительных тенденций. На худой конец – описание позитивного вектора развития. Но, увы! К сожалению, в душе осталось только странное, тяжелое чувство дежавю».

Класковский: «Лукашенко и сам понимает, что референдум не обрадует белорусов»

Романчук: «Обманщиков – министров и чиновников менять будем, Александр Григорьевич?»