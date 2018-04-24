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Политика
24.04.2018
Что министр транспорта ответил на претензии президента

Анатолий Сивак рассказал, как отреагировал на задержание директора Департамента по авиации.

Во время выступления с посланием Лукашенко заявил, что уже близок к тому, чтобы отправить в отставку министра транспорта и коммуникаций.

– Уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом.

Позже Анатолий Сивак прокомментировал претензии главы государства. По его словам, задержание директора Департамента по авиации было «определенным шоком».

— Эта должность имеет серьезные права, авиация требует определенного контроля, жесткого контроля — это в первую очередь безопасность, — цитирует министра TUT.BY.

Чиновник также рассказал, почему летать из Минска дороже, чем из столицы соседней Литвы:

— Потому что там летают лоукост-компании. «Белавиа» этот принцип лоукост-компаний не применяет. В Вильнюсе аэропорт предъявляет компаниям порой минимальные затраты, а порой вообще, по информации моего коллеги, литовского министра, правда, предыдущего, они дотируют этот аэропорт. Мы же не дотируем сегодня ни одним рублем из бюджета наш аэропорт. Это одна из причин.

 
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