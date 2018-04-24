Класковский: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал «Салідарнасці» послание главы государства народу и парламенту.

— Самое главное в этом послании то, что Лукашенко снял интригу насчет вероятного референдума. Он при этом несколько раз упомянул Армению. Но, однако, было бы глупо делать вывод о том, что глава государства хотел объявить референдум, а эта «бархатная» революция в Ереване его планы поменяла. Хотя уже пошли догадки о том, что именно поэтому его послание такое рекордно короткое. Мол, пришлось из выступления целыми блоками вырезать текст, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці»политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, Лукашенко хоть и утратил в какой-то степени в последние годы политическое чутье, в целом видит, что сами по себе вопросы увеличения президентского срока с 5 до 7 лет непопулярны у людей.

— Тем более, он видимо получает данные закрытых соцопросов, видит, что его рейтинг, возможно, не на высоте. И в целом, белорусы не слишком довольны экономической ситуацией. Достаточно сказать, что сегодня средняя зарплата в долларах ниже той, которую он дал белорусам к выборам 2010-го, — подчеркнул эксперт. — На этом фоне, как не упаковывай основной вопрос о пролонгации полномочий, все равно энтузиазма референдум не вызовет.

Более того, считает собеседник «Салiдарнасцi», подобная инициатива может вызвать в обществе недовольство. А задействовать административный ресурс сейчас нет необходимости: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко».

В остальном, отмечает Александр Класковский, послание прошло без драйва и особых эмоций:

— Вроде бы и правильные тезисы звучали о том, что нужно уменьшать вливания в госсектор, привлекать иностранных инвесторов, делать ставку на развитие IT-страны. Но это очень общие прогрессивные слова. Если вспомнить материалы съездов КПСС, то там также очень красиво говорили, в том числе и о Научно-технической революции постоянно упоминали.

Главный вопрос в том, способна ли трансформироваться белорусская система, убежден собеседник «Салідарнасці»:

— А система наша очевидно консервативная, персоналистская. Заточенная под одного человека, который правит уже долго. И чем дольше он правит, тем ему страшнее порушить привычный порядок вещей.

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