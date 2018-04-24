Класковский: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Что министр транспорта ответил на претензии президента
Лукашэнка адказаў на тры пытаньні Анісім
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Глава КГБ объяснил, почему не всегда называют фамилии задержанных бизнесменов
Лукашенко: «Никогда не поставлю изменения Конституции под какую-то личность»
24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян
Инцидент: из могилевского колледжа эвакуировали 350 учащихся
Что стало причиной кровавой 4-летней войны среди шимпанзе: «Это все было ужасно»
О чем будет послание Лукашенко?
Ожидаются дожди и грозы, по югу до +22°С
Контрблок: пяць рэчаў, якія трэба ведаць пра інтэрнэт-цэнзуру
БАТЭ – 12, «Шахтер» – 2: Солигорск не смог победить и с новым тренером
Лябедзька: У мяне няма «міколкі», якога б я выгадаваў сабе на замену
Белорусы пьют за армян. Фотофакт
Игроки и тренеры команд «Русь» и «Банска-Быстрица» устроили массовую драку во время матча в Могилеве. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Очередной день сурка, или Завтра у моего телевизора выходной
Романчук: «Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум»
«Я был неправ». Премьер-министр Армении подал в отставку в результате протестов
Как кукуруза победила Скорину
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Как будто я это все украла». Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как в моду ворвался азиатский fusion-стиль в интерьерах, утопающих в «зелени»
Спецовка дня. В чем Кочанова и полоцкие чиновники вышли на субботник
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
24.04.2018
Семен Печенко
Класковский: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал «Салідарнасці» послание главы государства народу и парламенту.

— Самое главное в этом послании то, что Лукашенко снял интригу насчет вероятного референдума. Он при этом несколько раз упомянул Армению. Но, однако, было бы глупо делать вывод о том, что глава государства хотел объявить референдум, а эта «бархатная» революция в Ереване его планы поменяла. Хотя уже пошли догадки о том, что именно поэтому его послание такое рекордно короткое. Мол, пришлось из выступления целыми блоками вырезать текст, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці»политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, Лукашенко хоть и утратил в какой-то степени в последние годы политическое чутье, в целом видит, что сами по себе вопросы увеличения президентского срока с 5 до 7 лет непопулярны у людей.

— Тем более, он видимо получает данные закрытых соцопросов, видит, что его рейтинг, возможно, не на высоте. И в целом, белорусы не слишком довольны экономической ситуацией. Достаточно сказать, что сегодня средняя зарплата в долларах ниже той, которую он дал белорусам к выборам 2010-го, — подчеркнул эксперт. — На этом фоне, как не упаковывай основной вопрос о пролонгации полномочий, все равно энтузиазма референдум не вызовет.

Более того, считает собеседник «Салiдарнасцi», подобная инициатива может вызвать в обществе недовольство. А задействовать административный ресурс сейчас нет необходимости: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко».

В остальном, отмечает Александр Класковский, послание прошло без драйва и особых эмоций:

— Вроде бы и правильные тезисы звучали о том, что нужно уменьшать вливания в госсектор, привлекать иностранных инвесторов, делать ставку на развитие IT-страны. Но это очень общие прогрессивные слова. Если вспомнить материалы съездов КПСС, то там также очень красиво говорили, в том числе и о Научно-технической революции постоянно упоминали.

Главный вопрос в том, способна ли трансформироваться белорусская система, убежден собеседник «Салідарнасці»:

— А система наша очевидно консервативная, персоналистская. Заточенная под одного человека, который правит уже долго. И чем дольше он правит, тем ему страшнее порушить привычный порядок вещей. 

Карбалевiч: «Армэнія моцна астудзіла Лукашэнка»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:10)
Главное
«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко
Класковский: «Это не пожарная ситуация для Лукашенко»
Романчук: «Обманщиков – министров и чиновников менять будем, Александр Григорьевич?»
Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?
Дракохруст: «Настоящие диктаторы так себя не ведут»
Фотожабы: «Субботник. Марсианские хроники»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY