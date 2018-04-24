Фотожабы: «Субботник. Марсианские хроники»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
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Ну и ну! МИД России обвинил Великобританию в причастности к убийству Распутина
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