Лукашенко второй раз за десять лет вспомнил про «эскадрон смерти»?

Специальные неформальные силовые группы были созданы в конце 1990-х в Беларуси правоохранительными органами по приказу президента.

Во время послания-2018 глава государства поднял с места госсекретаря Совета Безопасности Станислава Зася, и поручил разобраться с браконьерами.

А именно — «посерьезнее разобраться» с инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте.

— Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобище! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. […] Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? (цитирует TUT.BY).

В связи с этим случаем президент, обращаясь к Станиславу Засю, вспомнил, как когда-то, когда, по его словам, на трассе Москва-Берлин убивали людей, послал туда «горстку надежных людей с автоматами».

— Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца, — сказал Лукашенко.

Трасса из Москвы в Берлин, сегодняшние дни

Это не первый раз, когда Лукашенко в порядке вещей говорит об «эскадроне смерти». В 2013-м во время пятичасовой пресс-конференции для журналистов региональных СМИ из России он сказал следующее:

— Когда я стал президентом, Советский Союз только развалился, и самая страшная была беда: страна транзитная, надо было обеспечить безопасность. На трассе Москва-Минск-Берлин я столкнулся в первый раз, как президент, с этим бандитизмом. Мне приходят, докладывают: там остановили машину – убили водителя, машину забрали. Тогда же не было столько Мерседесов, как сейчас, это было редкостью. Бандиты сразу глаз на эти автомобили положили и их хозяев. Они видят – Мерседес или Ауди едет – останавливали под видом милиции. Если сопротивлялись – могли и убить или искалечить. Автомобиль и все что в нем – забирали.

Я вынужден был принять радикальное решение. Мы собрали несколько наших групп, взяли крутые автомобили и устроили ловушку на этой трассе. Всех, кто сопротивлялся, расстреливали на месте. Три группы таких уничтожили, четвертой не было. Может это слишком. Но я не увидел другого выхода, как дать в морду. В сортире не мочили, но в морду дали. Бандит понимает, только когда ты с ним разговариваешь на его языке.

***

Напомним, эти специальные неформальные силовые группы,которые занимались ликвидацией существовавших тогда организованных преступных группировок и не только, уже два десятка лет в гражданском обществе называют белорусской версией «эскадрона смерти».