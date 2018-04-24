«Мертвая тишина». С какими лицами депутаты, министры и послы слушали Лукашенко

Первое впечатление – ни оратор, ни слушатели не проявляли большого энтузиазма.

24 апреля глава Беларуси обратился с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. Спич звучал почти 1,5 часа, и главное, что подчеркнул Александр Лукашенко для слушателей по другую сторону экрана (а многие накануне подняли рюмку коньяку за армян) – в обозримом будущем референдума не будет: он о нем «и не думал». Подробности послания-2018 читайте здесь.

Отметим, что во время прямого эфира, судя по картинке БТ, как до прихода главного оратора в зал, так и во время его выступления – в основном все молчали. Ни бесед, ни реплик, ни смеха (как бывало раньше), ни пауз на аплодисменты. В какой-то момент приподнялась и хотела что-то сказать глава Администрации президента Наталья Кочанова – но буквально через пару секунд села на место, так и не высказавшись.

Вот как это было:

Карбалевiч: «Армэнія моцна астудзіла Лукашэнка»