Глава КГБ объяснил, почему не всегда называют фамилии задержанных бизнесменов

По словам Валерия Вакульчика, иногда сумма взяток, которые выявляет КГБ, небольшая.

— Бывает, тысяча долларов, 10−12 тысяч долларов — разовые [взятки], но когда это регулярно — раз в месяц, раз в квартал, то непросто задокументировать. Мы делаем ставку на то, чтобы задерживать с поличным, чтобы однозначно было доказано, не было сомнений.

При этом, заверил глава КГБ, ведомство принимает меры, чтобы не блокировать работу компании, даже если ее руководитель задержан.

— И даже предпринимаем усилия, чтобы по возможности не вредить имиджу. Порой мы не называем фамилии или названия фирм и компаний — не потому, что хотим что-то от вас скрыть, мы хотим, чтобы это не повлияло на коллектив негативно. Да, получилось так. Кто виноват, тот ответит, а сотрудники не виноваты, поэтому они должны работать и получать зарплату.