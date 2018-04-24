Лукашенко: «Никогда не поставлю изменения Конституции под какую-то личность»

Глава государства заявил, что не планирует плебисцит по изменению Конституции.

Выступая с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко затронул тему возможного референдума:

— Вопрос возможной корректировки Конституции обсуждается в интернете все время. Раз и навсегда хочу сказать, особенно для СМИ, я никогда не был нечестным по отношению к людям. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву, иначе будет, как вчера в Армении. Если будет референдум, то я скажу заранее, по закону. Я лично ни о каком референдуме не думал. Нам сейчас не до референдумов.

При этом глава государства обратился к представителям судебной системе, подчеркнув, что без их участия никакая реформа основного закона невозможна:

— Я никогда не поставлю изменения Конституции под какую-то личность, никогда. Если под кого-то и надо было изменить Конституцию, то надо было честно сделать.

Говоря о событиях в Армении, Лукашенко подчеркнул, что легко сменить власть, но нужно понимать, какие сложности приходят после этого. И пожелал армянскому народу «не слишком увлекаться результатом».

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