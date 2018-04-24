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Политика
24.04.2018
Салiдарнасць
Послание Лукашенко-2018: «Ни о каком референдуме и не думал»

Глава Беларуси обратился с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. Спич звучал почти 1,5 часа.

Старт выступления анонсировался на 10.30 утра, но Александр Лукашенко предстал перед избранниками в 10.40.

На собрании присутствует 57 членов Совета Республики. 108 депутатов. «Кворум есть», – озвучил глава парламента Владимир Андрейченко.

О внешней картине дня

Александр Лукашенко начал с оценки внешнепополитической ситуации: «Эпоха длительной нестабильности».

– Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить.

Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать.

…Планету захлестнули торговые войны. США сражаются с Китаем. Санкционная война против России. Да и у нас далеко за примерами ходить не надо: сахарные и другие продуктовые баталии, начатые со стороны нашего торгового партнера (РФ, – С).

Раздаются голоса о возвращении холодной войны, даже больше – ледяной… Поэтому понимаем: наша безопасность – в единстве народа, в сильной внутренней и внешней политике государства.

О Сирии

— Что они творят в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН. Уже и моего друга Антониу Гутерриша втянули в эту драку, он по миру поехал, начал делать заявления вместе с папой Римским. А все в простом: уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою судьбу.

Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон.

Внутренняя картина: экономика

– Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала наша страна, и кропотливый труд народа дали положительный результат. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет преодолены.

…Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания.

– Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, – перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов. Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков. Без повышения эффективности и конкурентоспособности экономики обеспечить это невозможно.

– Вовлекать малый и средний бизнес в экспортное направление. Особенно в сфере услуг. Туризм, медицина, спорт – это те отрасли, где мы топчемся на месте. Поручаю правительству наладить системную работу по данному вопросу.

– Зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства. Это непростая задача. Зарплату можно зарабатывать, а не получать, – критерий оценки работы органов власти на местах. С этого будет начинаться моя любая поездка в любой регион. Пока 72% населения социально-экономическую ситуацию оценивает как среднюю и хорошую. Правительство, Нацбанк, местные власти, считайте это индикатором качества своей работы. Если будет ниже – год на работу зря ходили.

О развитии кадров

Совмину поручено провести переаттестацию всех руководителей и развести компетенции:

– И, если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров... Каждый должен заниматься своим делом, но при этом – отвечать будете все.

Лукашенко отметил, что Администрация президента реализует новые подходы в работе с кадровым резервом: «Ее необходимо активно продолжать. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы».

Оратор сожалеет, что Беларусь не в полной мере использует географический ресурс:

– Это непростительное расточительство. Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно – из Вильнюса, Киева, Варшавы, но не из Минска? Когда Беларусь станет по-настоящему привлекательным узлом? Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит весь мир увидеть Беларусь и с этой позиции.

И поручил правительству разработать план по привлечению в Беларусь «умных и богатых людей».

Внутренняя картина: политика, общество

О референдуме

– Ни о каком референдуме и не думал. Я об этом только читаю в СМИ и слышу от председателя ЦИКа, которая отвечает на вопросы СМИ, – сказал Лукашенко, отметив события в Армении. – Нам сейчас не до референдума... Нам не до того, чтобы муть поднимать. Надо прекратить эту волтузню.

...Зачем ломать Конституцию и страну под какую-то личность? А если потом личность сломается?

О коррупции

Лукашенко заявил о том, что уже близок к тому, чтобы отправить в отставку министра транспорта и коммуникаций.

– Уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Хуже только ситуация, когда сам руководитель берет взятки, как, например, директор Департамента по авиации. Здесь у меня разговор короткий: взял мзду – ответишь. Это было, есть и останется моей принципиальной позицией не только как президента, но и как человека и гражданина. В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, необходимо самым кардинальным образом навести там порядок. Раз и навсегда.

О «горстке надежных людей с автоматами»

Лукашенко рассказал, что в 90-х, в начале президентства, чтобы навести порядок – посылал «горстку надежных людей с автоматами», которые перестреляли бандитов, убивавших людей на трассе Минск-Берлин.

О национальном самосознании

– Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все нации и государства, имеем полное право требовать такого же уважения к себе. Беларусь – европейская страна с добротной развивающейся экономикой, спокойной общественно-политической ситуацией, межконфессиональным миром и порядочной, ответственной внешней политикой. Мы никому не создаем проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят.

Лукашенко привел в пример девочку из Сморгони Настю Ванееву, которая поправила российского телеведущего Максима Галкина, который сказал «Белоруссия», а не Беларусь, а также легкоатлетку Виолетту Скворцову, покинувшую пьедестал во время награждения на юниорском чемпионате Европы из-за перепутанного гимна.

– Низкий поклон родителям, которые воспитывают таких детей. И педагогам.

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