24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян

В этот день в 1915-м в Стамбуле были арестованы и позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции.

Иллюстрация из Instagram Армена Ерицяна

24 апреля в Армении, а также в диаспорах отмечают День памяти жертв геноцида армян. Именно в этот день в 1915 году армянский народ лишился большей части интеллектуальной элиты: в Стамбуле были арестованы и позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции.

Уничтожение элиты армян стало продолжением этнических чисток в Османской империи, начатых еще в конце ХІХ века. Всего в результате геноцида были уничтожены 1,5 млн армян.

15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.