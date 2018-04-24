Инцидент: из могилевского колледжа эвакуировали 350 учащихся

Предполагаемая причина инцидента – распыление газового баллончика.

23 апреля в 12.55 могилевским спасателям поступило сообщение о резком запахе на этажах учебного корпуса УО «Могилевский государственный политехнический колледж», расположенного по ул. Первомайской, 93.

Фото МЧС

До прибытия подразделений МЧС из здания персоналом были эвакуированы 350 учащихся. Работники МЧС провели замер воздуха на всех этажах, при этом вредные вещества не обнаружили.

Как сообщает сайт Могилевского областного управления МЧС, предполагаемая причина инцидента – распыление газового баллончика. Пострадавших нет, занятия возобновлены 24 апреля.