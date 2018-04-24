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Общество
24.04.2018
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов?»

Белорусы продолжают обсуждать события в Армении — краткий обзор.

Андрэй Стрыжак:

«Радость: народ Армении продемонстрировал волю к победе и решимость в стремлении к лучшей жизни. Показал, что он состоит из граждан, готовых и способных на многое.

Печаль: смены элит не произошло. Всё та же правящая партия и всё тот же парламент. Армения по-прежнему сателлит России и публичная реакция верхушки РФ говорит о том, что их интересы в Закавказье не пострадали. А там, где на первом месте интересы России, интересы «аборигенов» учитываются в последнюю очередь.

В сухом остатке: с высоты опыта участия в двух «бархатных» революциях в Украине, не спешу очаровываться и говорить о победе. Чтобы потом не разочаровываться».

Zmicier Pankaviec:

«Арменія як была прарасейскай, гэтак і будзе такой заставацца. Змяніўся твар улады. Але ці нагода гэта для такой радасці?»

Анатоль Лябедзька:

«С какой стороны не посмотри на события в Ереване, все ожидания выходят на честные, свободные выборы. Все остальное это клановая ротация правящей верхушки».

Ihar Barysau:

«У гісторыі Саргсьян застанецца Чалавекам! Сэрж Саргсьян падаў у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Армэніі. Менавіта адстаўка Саргсьяна была галоўным патрабаваньнем пратэстаў, якія працягваюцца ў Армэніі 11-ы дзень».

Виктор Горбачёв:

«Саргсян вылетел из страны. Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов? Бакиев или Янукович будет соседом?»

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