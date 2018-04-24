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Общество
24.04.2018
Николай Чернявский
Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси

«5 копеек» в дискуссии о масштабах коррупции в стране.

Фото с сайта twitter.com/_matpockuh

Около месяца назад правоохранители сообщили о том, что директор ОАО «Погостский» в Березинском районе получила 11,5 тысяч белорусских рублей за фиктивно трудоустроенных двух работников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК (хищения путем злоупотребления служебными полномочиями).

По данным «Салідарнасці» взялись за директора Наталью Сокол после того, как у нее произошел конфликт с одной из работниц колхоза. После увольнения та обратилась в компетентные органы, рассказав, что директор получает зарплату за других, что и послужило причиной проверки.

Директор ОАО «Погостский» Наталья Сокол. Фото «Бярэзінская панарама»

Виновна ли Наталья Сокол, определит следствие и суд. Но что особенно примечательно в этой ситуации? Расследованием деятельности директора не занялись бы, если бы не ее конфликт с подчиненной.

Отсюда вывод: задерживают за коррупцию в стране не всех нарушителей, а тех, на кого «настучали».

А много ли возникает таких ситуаций? Пищу для размышления в этом вопросе «Салідарнасці» дала жительница соседнего района, которая занимает одну из руководящих должностей на промышленном предприятии. По ее словам, за последние годы она своими звонками в компетентные органы «могла посадить двух директоров». Те брали заранее нерентабельные заказы, и, по всей видимости, делали это за откаты.

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Не сообщала же руководительница о вероятных нарушениях потому, что не верит, что в случае наказания директоров ее предприятие в рамках существующей системы заработает более успешно. Предприятие государственное, а государству и местным властям плевать на его судьбу. Директорами назначают не эффективных менеджеров, а идеологически выверенных руководителей.

Да, по всей видимости в Беларуси нет тех масштабов коррупции, которые существуют в России и Украине. Даже когда за взятки задерживают крупных чиновников, речь, как правило, идет о суммах, которые у наших соседей назвали бы смешными. Но это никак не исключает того, что коррупция в нашей стране является массовым явлением. И в силу разных причин к ответственности привлекают, вероятно, лишь небольшую часть преступников.

 
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