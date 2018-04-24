.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Группу белорусов не пустили на встречу с Лукашенко, они вышли на пикет
Глава КГБ объяснил, почему не всегда называют фамилии задержанных бизнесменов
Лукашенко: «Никогда не поставлю изменения Конституции под какую-то личность»
24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян
Инцидент: из могилевского колледжа эвакуировали 350 учащихся
Что стало причиной кровавой 4-летней войны среди шимпанзе: «Это все было ужасно»
О чем будет послание Лукашенко?
Ожидаются дожди и грозы, по югу до +22°С
Контрблок: пяць рэчаў, якія трэба ведаць пра інтэрнэт-цэнзуру
БАТЭ – 12, «Шахтер» – 2: Солигорск не смог победить и с новым тренером
Лябедзька: У мяне няма «міколкі», якога б я выгадаваў сабе на замену
Белорусы пьют за армян. Фотофакт
Игроки и тренеры команд «Русь» и «Банска-Быстрица» устроили массовую драку во время матча в Могилеве. Видеофакт
Беларусь закрывает посольство в Австралии
Писатель Успенский обратился в Генпрокуратуру из-за «грубой переработки» героев «Простоквашино»
Юниорская сборная Беларуси по хоккею впервые за 16 лет вышла в ¼ чемпионата мира. И как!
Журналиста Дмитрия Галко задержали как фигуранта дела по обвинению в насилии в отношении сотрудника милиции
Православной церкви не разрешили раскопать могилу святой Валентины Минской
Бойцы БРСМ объявили войну торгующим пенсионеркам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Я был неправ». Премьер-министр Армении подал в отставку в результате протестов
Как кукуруза победила Скорину
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Как будто я это все украла». Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
Как крали в Стране Советов. Инфографика
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
24.04.2018
ВВС
Что стало причиной кровавой 4-летней войны среди шимпанзе: «Это все было ужасно»

Разбираются ученые.

Борьба за власть между тремя шимпанзе - Хамфри, Чарли и Хью - стала одной из причин возникновения войны

Единственная задокументированная учеными война между… шимпанзе началась с жестокого убийства. Шел январь 1974 года. Шимпанзе по имени Годи обедал в одиночестве, сидя на дереве в парке Гомбе-Стрим в Танзании. Увлекшись принятием пищи, Годи не заметил, как его окружила группа из восьми шимпанзе.

- Он спрыгнул с дерева и побежал, но его догнали, - рассказывает британский приматолог Ричард Рэнгем в документальном фильме Би-би-си «Демонический примат». - Один из них схватил его за ступню, другой - за лапу. Его повалили на землю и начали бить. Избиение продолжалось больше пяти минут. Когда его отпустили, он едва мог передвигаться.

Больше Годи не видели.

С этого кровавого инцидента началась «четырехлетняя война», названная так известным британским приматологом Джейн Гудолл. Этот конфликт разделил сообщество шимпанзе в Гомбе и породил волну убийств и жестокости. Ничего подобного ученым ранее наблюдать не приходилось.

Борьба между группировками началась с жестокого убийства Годи

Однако точная причина раскола непонятна, говорит преподаватель эволюционной антропологии в американском университете Дьюка Джозеф Фельдблюм.

В марте Фельдблюм опубликовал результаты исследования в «Американском журнале физической антропологии», в котором описываются детали истории «власти, амбиций и зависти», ставших причиной кровавой войны.

Люди и обезьяны

84-летний приматолог Гудолл изменила наше понимание шимпанзе (и людей), когда она выяснила, что обезьяны изготавливают и используют инструменты, могут общаться на примитивном языке и могут понимать, о чем думают другие представители стаи.

Но Гудолл также выяснила, что эти животные могут быть очень жестокими.

Четыре года ученые следили и документировали то, как группировки Касакела и Кахама, проживавшие на севере и на юге парка, нападали, избивали и убивали друг друга.

За это время треть мужских особей шимпанзе в Гомби погибла из-за насилия других шимпанзе.

- Эта война еще больше приблизила шимпанзе к нам, чем я раньше полагала, - рассказывает Гудолл в документальном фильме Би-би-си.

Насилие было настолько беспрецедентным и чрезмерным, что некоторые исследователи предположили, что оно было неумышленно спровоцировано самой Гудолл, когда та начала свои исследования, установив кормушки для животных на станциях наблюдения.

Они предполагают, что «две разные группы шимпанзе сосуществовали или даже начинали смешиваться, пока Гудолл не начала свои исследования, а установленные ей кормушки лишь ненадолго свели их вместе и помирили, но вскоре вновь произошло разделение», - говорится в работе, опубликованной в журнале университета Дьюка.

Ученым было давно известно, что шимпанзе отличаются агрессивностью, но этот конфликт был особенно жестоким

- Но новые результаты, полученные группами ученых из университета Дьюка и университета штата Аризона, показывают, что в действительности происходило нечто большее, - отмечается в исследовании.

Из друзей во враги

На этот раз исследователи проанализировали, к каким группам примыкали 19 самцов шимпанзе, и как часто они перебегали из одной группы в другую в течение семи лет до начала войны.

Они составили схему круга общения шимпанзе, отмечая, с кем чаще всего они проводили время. Когда два шимпанзе приходили к кормушке вместе чаще, чем с другими особями, их считали друзьями.

- Из анализа можно прийти к выводу, что первые несколько лет - с 1967 по 1970 - самцы первоначальной стаи общались друг с другом, - говорится в исследовании университета Дьюка.

Именно в то время начались разделения: некоторым нравилось проводить больше времени на севере парка, а другим - на юге. К 1972 году общение между самцами происходило уже исключительно внутри группировок Касакела и Кахама.

Любые встречи между членами группировок заканчивались проявлением силы: шимпанзе бросали друг в друга ветки, улюлюкали и кидались друг на друга.

- Мы слышали улюлюканье с юга и говорили себе: южная группировка наступает! Все северяне с криками и угрожающими жестами взбирались на деревья, - рассказывает одна из участников исследования Энн Пусэй.

Трое подозреваемых

Исследователи считают, что разделение стало следствием борьбы за власть между тремя самцами: недавно ставшим вожаком альфа-самцом Хамфри и двумя южанами - Чарли и Хью.

- Хамфри был крупным. Было известно, что он кидается камнями, и это пугало, - рассказывает Пусэй. - Ему удавалось запугивать Чарли и Хью, когда он сталкивался с ними по отдельности. Но когда они были вместе, он старался обходить их стороной.

На тот момент количество самок было необычно низким, из-за чего, по-видимому, борьба за власть становилась упорнее, выяснили исследователи.

- В результате вражда была не только уделом этих враждовавших самцов. Она влияла на всю сеть социальных кругов, с которыми были связаны самцы, - говорится в исследовании.

Даже если ученые придут к выводу, что нетипичность подобного поведения животных в природе не позволяет связать убийства с какими-то отдельными случаями, это исследование может стать некоторым облегчением для Гудолл.

- Это все было ужасно, - говорит она в документальном фильме, соглашаясь с тем, что ее кормушка невольно стала причиной роста насилия среди шимпанзе. - Печальнее всего было наблюдать, как в результате череды событий более крупная группа полностью истребила меньшую по численности группу, после чего заняла ее территорию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:8)
Главное
Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси
Разговорчики в сети: «Интересно — место приземления, Дрозды или Ростов?»
Послание Лукашенко-2018: «Ни о каком референдуме и не думал»
Дракохруст: «Настоящие диктаторы так себя не ведут»
Что общего у протестов в Ереване и Минске. В картинках
Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY