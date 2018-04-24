О чем будет послание Лукашенко?

И что, по мнению экспертов, должно стоять на повестке дня в стране.
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24 апреля Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Эксперты рассказали Завтра твоей страны, что, по их мнению, должно в первую очередь стоять на повестке дня у руководства страны.
Конечно же, было бы интересно услышать от главы государства его видение стратегического развития страны в экономическом плане, считает эксперт по экономике Центра аналитических инициатив «Либеральный клуб» Антон Болточко. Ведь конъюнктура вокруг Беларуси очень быстро меняется — как технологическая, так и политическая. Такие страны с малыми экономиками, как Беларусь, не могут влиять на эти глобальные процессы.
— И единственный способ для них — адаптироваться, — говорит эксперт.
Вопрос заключается в том, как это делать и какой вектор развития выбрать.
— Сегодня этого стратегического видения нет, несмотря на то, что отдельные ведомства разрабатывают стратегии развития. Но опять же, многие из них к моменту выхода становятся неактуальными, — подчеркивает он.
Вторым важным вопросом, по мнению экономиста, является диверсификация экономики страны. И не только внешней торговли, но и внутренней структуры.
— Мы наблюдаем подъем в развитии IT-сектора, видим привилегии, которые он получает, — говорит эксперт. — На этом фоне закономерен вопрос: не станет ли этот сектор доминирующим с точки зрения перетягивания кадров, ресурсов, в то время как другие будут стагнировать либо просто умирать. И что нужно сделать, чтобы избежать подобного перекоса.
Продолжение комментария, а также мнение координатора программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Дениса Мельянцова читайте здесь