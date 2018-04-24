Ожидаются дожди и грозы, по югу до +22°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

24 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха во второй половине дня повысится до +11..+17°С; по юго-западу в разгар дня +18..+20°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится сообщает сайт Гидрометцентра.

25 апреля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, по Витебской области в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+11°С, во второй половине дня повысится до +10..+17°С, по югу до +18..+22°С.

26 апреля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+11°С, по юго-востоку не ниже +13°С; во второй половине дня повысится до +12..+18°С, в южных районах местами до +20°С.