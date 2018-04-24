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Спорт
24.04.2018
Михаил Миронович
БАТЭ – 12, «Шахтер» – 2: Солигорск не смог победить и с новым тренером

23 апреля завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу.

Днепр – Шахтер – 1:1 (Федосов, 43 – Ковалев, 49)

Солигорский клуб сменил главного тренера, но так и не смог пока одержать первую победу в нынешнем чемпионате.

Витебск – БАТЭ – 0:1 (Гордейчук, 29)

А вот борисовчане идут без потерь. В результате их отрыв от «Шахтера» уже составляет 10 очков. Похоже, для горняков в этом сезоне чемпионская гонка закончилась, не начавшись.

Турнирная таблица после четырех туров выглядит так:

1.БАТЭ – 12

2.Динамо Мн – 10

3.Слуцк – 8

4.Днепр – 8

5.Витебск – 7

6.Торпедо-БелАЗ – 7

7.Неман – 6

8.Торпедо – 5

9.Динамо Бр – 5

10.Ислочь – 4

11.Смолевичи – 2

12.Шахтер – 2

13.Гомель – 2

14.Минск – 2

15.Городея – 1

16.Луч – 1

Матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу будут сыграны 27-29 апреля.

 
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