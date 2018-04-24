БАТЭ – 12, «Шахтер» – 2: Солигорск не смог победить и с новым тренером
23 апреля завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу.
Днепр – Шахтер – 1:1 (Федосов, 43 – Ковалев, 49)
Солигорский клуб сменил главного тренера, но так и не смог пока одержать первую победу в нынешнем чемпионате.
Витебск – БАТЭ – 0:1 (Гордейчук, 29)
А вот борисовчане идут без потерь. В результате их отрыв от «Шахтера» уже составляет 10 очков. Похоже, для горняков в этом сезоне чемпионская гонка закончилась, не начавшись.
Турнирная таблица после четырех туров выглядит так:
1.БАТЭ – 12
2.Динамо Мн – 10
3.Слуцк – 8
4.Днепр – 8
5.Витебск – 7
6.Торпедо-БелАЗ – 7
7.Неман – 6
8.Торпедо – 5
9.Динамо Бр – 5
10.Ислочь – 4
11.Смолевичи – 2
12.Шахтер – 2
13.Гомель – 2
14.Минск – 2
15.Городея – 1
16.Луч – 1
Матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу будут сыграны 27-29 апреля.
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