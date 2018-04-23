Как в Заславле воздушный шар на бреющем полете проплыл над церковью

В какой-то момент показалось, что вынужденная посадка неизбежна.

Вечером 23 апреля жители Заславля могли наблюдать необычную картину. Пролетая над старым городом, воздушный шар стал заметно снижаться.

В какой-то момент показалось, что вынужденная посадка неизбежна. Это произошло над территорией городища, где расположена Спасо-Преображенская церковь (бывший кальвинский сбор XVI ст.)

Пролетев над городищем на бреющем полете, аэростат продолжил снижаться. В этот момент стали слышны частые звуки запуска газовой горелки, подающей горящий воздух в купол шара. В результате он снова набрал высоту.

Полеты воздушных шаров для Заславля не редкость. Такую картину, к примеру, можно было наблюдать в октябре прошлого года.