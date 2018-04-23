Белорусы пьют за армян. Фотофакт
Известный антижурналист Виктор Малишевский и финансовый аналитик Вадим Иосуб поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.
Виктор Малишевский решил открыть десятилетний коньяк: «Армяне, за вас». Фото из Фейсбука
Вадим Иосуб поддержал его иницативу. Фото из Фейсбука
К ним присоединяются и другие белорусы. Так в Фейсбуке стартовал флешмоб «Армяне, за вас!».
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