Белорусы пьют за армян. Фотофакт

Известный антижурналист Виктор Малишевский и финансовый аналитик Вадим Иосуб поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

Виктор Малишевский решил открыть десятилетний коньяк: «Армяне, за вас». Фото из Фейсбука

Вадим Иосуб поддержал его иницативу. Фото из Фейсбука

К ним присоединяются и другие белорусы. Так в Фейсбуке стартовал флешмоб «Армяне, за вас!».

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