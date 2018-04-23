Почобут: «У нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване»

Журналист Анджей Почобут — о «бархатной революции» в Армении и о белорусах.

«Армяне радуются. Армянская часть моей френдленты утверждает, что такого веселья они никогда не видели... — написал Почобут в Фейсбуке.

Если представить, что сами_знаете_кто вдруг покинул свой пост, то знаю точно — у нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване.

И ещё один момент важный для Беларуси. Теперь на популярный в ватно-лоялистской среде вопрос: «вы что, хотите, чтобы было как в Украине», появился достойный ответ: «Нет, я хочу, чтобы было как в Армении» :)